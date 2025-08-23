Zelensky diz que Sul Global deve pressionar Rússia em direção à paz

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse neste sábado que os países do Sul Global devem pressionar a Rússia a buscar a paz e a encerrar a guerra contra a Ucrânia, inclusive ajudando a levar o líder russo Vladimir Putin à mesa de negociações.

"Eu reafirmei minha disponibilidade para qualquer formato de reunião com o chefe da Rússia. No entanto, vemos que Moscou está mais uma vez tentando prolongar ainda mais a situação", escreveu Zelensky na plataforma de mídia social X após conversar com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

"É importante que o Sul Global envie sinais relevantes e empurre a Rússia em direção à paz."