Topo

Notícias

Zelensky diz que Sul Global deve pressionar Rússia em direção à paz

Dan Peleschuk;

De Kiev

23/08/2025 09h04Atualizada em 23/08/2025 09h44

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse neste sábado que os países do Sul Global devem pressionar a Rússia a buscar a paz e a encerrar a guerra contra a Ucrânia, inclusive ajudando a levar o líder russo Vladimir Putin à mesa de negociações.

"Eu reafirmei minha disponibilidade para qualquer formato de reunião com o chefe da Rússia. No entanto, vemos que Moscou está mais uma vez tentando prolongar ainda mais a situação", escreveu Zelensky na plataforma de mídia social X após conversar com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

"É importante que o Sul Global envie sinais relevantes e empurre a Rússia em direção à paz."

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Primeira-dama turca pede que Melania Trump fale sobre Gaza

Texas adota mapa eleitoral para preservar maioria legislativa de Trump

Senado aprova acordo que acaba com taxas de roaming no Mercosul

Avião retorna ao solo na França após homem tentar entrar na cabine do piloto

Mais de 100 armas, incluindo submetralhadora, são achadas em sítio em SP

Putin pode vir para os EUA ver a Copa, diz Trump em evento na Casa Branca

Coreia do Norte acusa tropas sul-coreanas de efetuarem disparos de advertência na fronteira

Cássio diz que filha autista não é aceita em escolas; veja o que diz diretriz da educação

Com brasileiros, Flotilha da Liberdade leva ajuda humanitária a Gaza

Comediante brasileira quebra estereótipos ao retratar desafios da mulher imigrante em Hollywood

Putin, Trump e a Europa: o jogo geopolítico que ameaça o futuro do continente