Venus Williams volta ao US Open aos 45 anos: "O tênis está no meu DNA"

Aos 45 anos, a icônica tenista americana Venus Williams se prepara para sua 25ª participação no US Open, onde enfrentará na segunda-feira, pela primeira rodada, a tcheca Karolina Muchova, décima primeira cabeça de chave.

"É super emocionante estar de volta", disse a irmã mais velha das Williams em entrevista coletiva neste sábado (23), antes de um torneio que disputará com um 'wild card' (como convidada) dos organizadores, já que atualmente ocupa a 600ª posição no ranking feminino.

"Isso não me faz envelhecer, apenas torna tudo ainda mais emocionante", disse ela sobre sua 25ª participação nas quadras de Flushing Meadows.

Venus Williams, que não jogava o US Open desde sua derrota na primeira rodada em 2023, retornou às competições em julho, após uma ausência de dezesseis meses, e venceu sua primeira partida no torneio de Washington antes de ser eliminada na segunda rodada.

Sua estreia no US Open aconteceu há 28 anos, quando tinha 17 anos, e em 1997 chegou à final, onde foi derrotada pela suíça Martina Hingis.

Esse foi o início de uma carreira impressionante, na qual conquistou sete títulos de simples (dois US Opens e cinco Wimbledons) e 14 títulos de duplas em torneios do Grand Slam.

"Amo meu trabalho, então é uma alegria estar aqui", disse ela sorrindo, em Nova York.

"Não joguei tanto quanto outras jogadoras, então é diferente para mim. Tento apenas me divertir, relaxar e ser a melhor versão de mim mesma", garantiu ela.

Com a aposentadoria se aproximando devido à idade, Venus Williams insistiu que o tênis foi, é e será sua vida.

"Acho que sempre jogarei tênis. Está no meu DNA, então sempre estarei lá, agora ou daqui a 30 anos (...) O tênis sempre será uma das partes mais importantes da minha vida", afirmou.

A participação de Venus nesta edição do Grand Slam de Nova York coincide com o 75º aniversário da primeira participação da pioneira afro-americana Althea Gibson no campeonato nacional de tênis dos Estados Unidos, em 1950.

"Althea conquistou muito e certamente não recebeu a atenção, o reconhecimento e os elogios que merece. De minha parte, dou a ela todo o reconhecimento", afirmou.

