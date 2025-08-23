Topo

Putin pode vir para os EUA ver a Copa, diz Trump em evento na Casa Branca

O presidente dos EUA, Donald Trump, segura uma foto recebido do seu homólogo russo, Vladimir Putin - Jonathan Ernst/Reuters
O presidente dos EUA, Donald Trump, segura uma foto recebido do seu homólogo russo, Vladimir Putin Imagem: Jonathan Ernst/Reuters
do UOL

Colaboração para o UOL, de São Paulo*

23/08/2025 10h30Atualizada em 23/08/2025 11h30

Donald Trump disse que o presidente russo, Vladimir Putin, "poderá" ir aos EUA para assistir pessoalmente à Copa do Mundo de 2026, "dependendo do que acontecer".

O que aconteceu

O presidente americano afirmou que o sorteio da Copa do Mundo — que define as partidas do torneio — será no Kennedy Center, em Washington, em 5 de dezembro. O anúncio foi feito ontem no Salão Oval da Casa Branca, com a participação do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Presidente dos EUA aproveitou a presença dos jornalistas para contar que recebeu foto de Putin. A imagem é da semana passada, de quando eles se encontraram no Alasca para tratar do fim da guerra na Ucrânia. O encontro foi definido por Trump como "muito produtivo", apesar de um acordo de paz não ter sido fechado.

Norte-americano disse que planejava autografar a foto e enviá-la de volta a Putin. Na sequência, afirmou que esperava que o russo viajasse aos EUA para ver a Copa do Mundo em 2026.

Putin "pode vir ou não, dependendo do que acontecer", disse Trump. O presidente dos EUA afirmou que muitas coisas deverão "acontecer nas próximas semanas." No evento, o republicano usou um boné com os inscritos: "Trump estava certo sobre tudo".

Acabei de receber uma foto de alguém que quer muito estar lá [na Copa do Mundo]. Ele [Putin] tem sido muito respeitoso comigo e com o nosso país, mas não tão respeitoso com os outros.
Donald Trump, presidente dos EUA

Acordo entre Rússia e Ucrânia parece distante

Apesar da pressão de Trump e de líderes europeus por negociações de paz, a Rússia continua atacando a Ucrânia. Hoje, o Kremlin anunciou a tomada de duas localidades na região de Donetsk.

Avanços ocorrem enquanto perspectiva de reunião entre os presidentes de Ucrânia e Rússia se dissipam. Ontem, o chanceler russo, Sergey Lavrov, acusou o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, de impedir uma reunião com Putin. O mesmo tipo de acusação já foi feito do lado contrário.

Paralelamente, Trump disse ontem que tomará decisão "importante" em "duas semanas" sobre conflito. Ele sugeriu que poderia apertar as sanções econômicas sobre Moscou.

*Com informações da AFP.

