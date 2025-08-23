Topo

Trump anuncia tarifas contra móveis importados e derruba ações nos EUA

Trump quer tarifar importação de móveis para aquecer a produção local Imagem: Kevin Lamarque/Reuters
Do UOL, em São Paulo

23/08/2025 13h14

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou ontem nas redes sociais que o país abriu uma investigação sobre móveis importados e prepara tarifas para o setor. O movimento fez ações de grandes varejistas despencarem em Wall Street, segundo a agência de notícias americana Bloomberg.

O que aconteceu

Trump disse em sua rede social, Truth Social, que abriu uma "grande investigação tarifária" sobre móveis. Segundo o comunicado, a apuração deve ser concluída em até 50 dias e resultará na cobrança de tarifas sobre móveis importados, embora o percentual ainda não tenha sido definido.

Medida foi apresentada como estratégia para revitalizar a indústria doméstica. Trump declarou que o setor moveleiro norte-americano perdeu espaço para concorrentes estrangeiros e que a taxação permitirá a volta de empregos para estados como Carolina do Norte, Carolina do Sul e Michigan, tradicionais polos do setor. Veja, abaixo, a fala completa:

Tenho o prazer de anunciar que estamos realizando uma grande investigação tarifária sobre móveis que entram nos Estados Unidos. Dentro dos próximos 50 dias, essa investigação será concluída, e os móveis que vêm de outros países para os Estados Unidos serão tarifados a uma taxa ainda a ser determinada. Isso trará o setor moveleiro de volta para a Carolina do Norte, Carolina do Sul, Michigan e estados em todo o país. Obrigado pela atenção a este assunto!
Donald Trump, na Truth Social

Mudanças no mercado e possível impacto no Brasil

Anúncio afetou imediatamente ações de grandes varejistas nos EUA. Wayfair caiu 10%, RH recuou 9,9%, Arhaus perdeu 7,7% e Williams-Sonoma, 6,7% no pregão estendido em Nova York, segundo a Bloomberg.

Empresas que dependem menos de importações reagiram em sentido contrário. Fabricantes com produção nos EUA, como La-Z-Boy e Ethan Allen, registraram ganhos de 1,7% e 3,4%, respectivamente, favorecidas pela expectativa de menor concorrência estrangeira.

Brasil está entre os países que exportam móveis para os EUA. De acordo com a Bloomberg, as vendas brasileiras somaram US$ 249,6 milhões em 2024, grande parte originada em polos industriais de Santa Catarina. Do total, US$ 77 milhões foram encomendas dos Estados Unidos.

Analistas apontam que o mercado teme custos maiores para consumidores. De acordo com a Bloomberg, a perspectiva é de que móveis importados fiquem mais caros e isso pressione a inflação, um tema sensível para o governo.

Investigação vai durar 50 dias e será conduzida pelo Departamento de Comércio no âmbito da Seção 232. Trump não deu detalhes de como a investigação está sendo conduzida, mas um funcionário do governo disse à Bloomberg que essa legislação autoriza a imposição de sobretaxas por razões de segurança nacional e já foi usada em medidas contra aço e alumínio.

Anúncio se soma a outras tarifas já implementadas por Trump em diferentes setores. O governo norte-americano tem ampliado barreiras comerciais em áreas estratégicas como aço, alumínio, automóveis e minerais críticos.

