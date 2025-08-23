Topo

Notícias

Triagem de 'antiamericanismo': veja o que muda para tirar visto para os EUA

Fila para tirar visto no consulado dos EUA em São Paulo - Divulgação
Fila para tirar visto no consulado dos EUA em São Paulo Imagem: Divulgação
do UOL

Colaboração para o UOL

23/08/2025 05h30

O USCIS (Serviço de Imigração e Cidadania dos EUA) anunciou na terça-feira que oficiais consulares poderão negar vistos para a entrada no país de candidatos que tiverem um histórico de "promoção de ideologias antiamericanas". A novidade entra na lista de mudanças que podem dificultar o processo.

O que aconteceu

Critério para negar o documento poderá ser utilizado em casos em que é necessário "discernimento" do oficial consular. Isso se aplicaria nas situações em que a negação ou concessão do visto não está automaticamente prevista por outras regras. O "antiamericanismo" como fator para a decisão foi oficialmente incluso no manual de políticas do USCIS.

Relacionadas

Brasil fica fora de caução de R$ 82 mil por visto dos EUA; veja países

Estrangeiros deverão pagar taxa extra de US$ 250 para tirar visto americano

'Visitar os EUA não é direito, é privilégio', diz secretário americano

Circunstâncias dos pedidos anteriores de visto e envolvimento com organizações terroristas "antiamericanas" também foram detalhadas como critérios para ter o documento negado. Mesmo que o indivíduo não tenha laço com nenhuma organização considerada terrorista pelo governo dos EUA, se ele possuir opiniões em comum com estes grupos, o visto poderá não ser emitido.

Opiniões tidas como "antissemitas" pelo governo Trump também são motivo para não obter a permissão de visita ao país. A atual gestão já considerou estudantes que protestam em favor da criação de fronteiras de um Estado Palestino nas universidades americanas como antissemitas, por exemplo, e revogou seus vistos em abril.

Avaliação das redes sociais foi oficializada como parte do protocolo de análise do pedido de visto. "Atividades antiamericanas [online] serão um fator esmagadoramente negativo" na decisão, alerta o USCIS.

Os benefícios da América não devem ser dados àqueles que abominam o país e promovem ideologias antiamericanas. O Serviço de Imigração e Cidadania dos EUA está comprometido em implementar políticas e procedimentos que erradicam o antiamericanismo e apoiam a imposição de triagem rigorosa e medidas de veto de maior amplitude possível. Benefícios de imigração, incluindo viver e trabalhar nos Estados Unidos, seguem um privilégio e não um direito. Matthew Tragesser, porta-voz do USCIS, em comunicado à imprensa

As mudanças já estão em vigor para quem tem pedidos de visto em andamento. Ele também valerá para pedidos feitos após 19 de agosto.

O discernimento do oficial consular também será aplicado em casos de pedido de visto de investidor, EB-5. Eles poderão ser negados se houver ameaças aos "interesses nacionais, fraude, apresentação de informações falsas ou mal-uso criminal" possível do visto.

A mudança tem base na Lei de Imigração e Nacionalidade de 1952, que proibia a naturalização de membros de partidos comunistas ou quem defenda o "comunismo mundial". Eram vetados também os autores de conteúdos que se opunham aos EUA ou de pessoas que buscassem derrubar o governo americano pela força.

Departamento de Estado já revogou mais de 6.000 vistos de estudantes somente este ano. Em junho, a pasta do governo Trump havia orientado embaixadas e consulados a avaliarem os pedidos de visto de estudante com relação a "atitudes hostis em relação aos nossos cidadãos, cultura, governo, instituições ou princípios fundamentais", segundo a rede americana CNN.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Triagem de 'antiamericanismo': veja o que muda para tirar visto para os EUA

Estudo: tropa de Napoleão foi 'derrotada' por Salmonella e febre por piolho

Empresário com dívidas trabalhistas enviou R$ 700 mil a Carlos Bolsonaro

Empresário é indiciado por morte de jovem enterrada no sítio dele em SP

Ibirapuera: concessionária cobra quem dá treino e processa quem não paga

EUA enviou navios para 'frear uso de drogas'; quais são as mais consumidas?

TJ proíbe Nunes de regularizar 'contrato de gaveta' e furar fila da Cohab

'Putin nunca vai se encontrar com Zelensky', diz pesquisadora após Lavrov descartar cúpula

Coreia do Norte diz que tropas sul-coreanas fizeram disparos de advertência na fronteira

Polícia captura irmão do guerrilheiro mais procurado da Colômbia

Salvadorenho deportado por engano e preso após retorno é libertado nos EUA