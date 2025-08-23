Topo

Notícias

Tottenham inflige 1ª derrota ao Manchester City (2-0) pela 2ª rodada da Premier League

23/08/2025 10h59

O Manchester City sofreu um duro revés em sua busca pela retomada do título inglês: no primeiro jogo que disputou em casa nesta temporada, voltou a decepcionar a torcida perdendo por 2 a 0 para o Tottenham. 

Depois da goleada de 4 a 0 imposta ao Wolverhampton na primeira rodada e no primeiro jogo da temporada no Etihad Stadium, o City repetiu os erros da temporada passada: baixo poder ofensivo e erros na defesa que custaram gols. 

Foi o que aconteceu no primeiro tempo, onde, após uma primeira meia hora apresentando um futebol fraco e a lesão do lateral Rayan Aït-Nouri, uma das contratações deste verão europeu, o 'Spurs' aproveitou duas falhas da defesa do time da casa para abrir o placar. 

Primeiro, foi o brasileiro Richarlison, que superou os defensores adversários com velocidade, e seu cruzamento foi desviado de cabeça por Brennan Johnson para o fundo da rede (35'). 

O goleiro James Trafford, que voltou a ser titular no lugar do brasileiro Ederson, comprometeu as chances do seu time pouco antes do intervalo, quando o Tottenham recuperou a bola que havia sido mal afastada e o português João Palhinha marcou o segundo gol (45'+2).

"Falhamos em coisas simples com a bola. Claro que temos que melhorar, mas eu já disse isso depois (de jogar contra) o Wolves", admitiu Guardiola. 

As entradas no segundo tempo de jogadores como Bernardo Silva, Jérémy Doku, Phil Foden e Rodri não alteraram a dinâmica da partida, com o City dominando, mas não conseguindo ameaçar o gol do italiano Guglielmo Vicario. 

Ao contrário do City, tudo parece correr bem para a equipe do técnico do Tottenham, Thomas Frank, até o momento, que, após estrear no campeonato há uma semana com uma vitória maiúscula contra o Burnley (3 a 0), conquistou este segundo triunfo que a coloca provisoriamente no topo da tabela. 

"A mentalidade é a chave. Precisamos ter essa mentalidade para vencer jogos como este", comemorou Frank.

- Aston Villa segue sem vencer -

O Aston Villa de Unai Emery foi derrotado na visita ao Brentford (1 a 0) com um gol de Dango Ouattara aos 12 minutos, e o time de Birmingham soma apenas um ponto nas duas primeiras rodadas. 

O recém-promovido Sunderland, que havia começado com uma vitória retumbante sobre o West Ham na primeira rodada, sofreu uma derrota por 2 a 0 fora de casa contra o Burnley, enquanto o Bournemouth venceu o Wolverhampton por 1 a 0 em um duelo entre duas equipes que haviam perdido na primeira rodada. 

Três partidas serão disputadas no domingo, incluindo a visita do Manchester United, que foi derrotado na primeira rodada, ao Fulham. 

O evento principal da segunda rodada será na segunda-feira, com o Liverpool visitando o Newcastle. Uma partida já emocionante por si só, mas que ganhou uma atração a mais devido à situação do atacante sueco Alexander Isak. Ele está em conflito com a diretoria dos 'Magpies' para forçar sua venda para os 'Reds'.

--- Jogos da 2ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação

- Sexta-feira:

West Ham - Chelsea 1 - 5

- Sábado:

Manchester City - Tottenham 0 - 2

AFC Bournemouth - Wolverhampton 1 - 0

Brentford - Aston Villa 1 - 0

Burnley - Sunderland 2 - 0

Arsenal - Leeds

- Domingo:

(10h00) Crystal Palace - Nottingham

Everton - Brighton

(12h30) Fulham - Manchester United

- Segunda-feira:

(16h00) Newcastle - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Tottenham 6 2 2 0 0 5 0 5

2. Chelsea 4 2 1 1 0 5 1 4

3. Liverpool 3 1 1 0 0 4 2 2

. Manchester City 3 2 1 0 1 4 2 2

5. Nottingham 3 1 1 0 0 3 1 2

6. Sunderland 3 2 1 0 1 3 2 1

7. Arsenal 3 1 1 0 0 1 0 1

. Leeds 3 1 1 0 0 1 0 1

9. AFC Bournemouth 3 2 1 0 1 3 4 -1

10. Brentford 3 2 1 0 1 2 3 -1

. Burnley 3 2 1 0 1 2 3 -1

12. Brighton 1 1 0 1 0 1 1 0

. Fulham 1 1 0 1 0 1 1 0

14. Crystal Palace 1 1 0 1 0 0 0 0

. Newcastle 1 1 0 1 0 0 0 0

16. Aston Villa 1 2 0 1 1 0 1 -1

17. Everton 0 1 0 0 1 0 1 -1

. Manchester United 0 1 0 0 1 0 1 -1

19. Wolverhampton 0 2 0 0 2 0 5 -5

20. West Ham 0 2 0 0 2 1 8 -7

./bds/bur-jta/lle/mcd/mmy/aam

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Autoridades libertam reféns capturados por membros de gangues em prisões da Guatemala

Leverkusen de Ten Hag estreia na Bundesliga com derrota para o Hoffenheim (2-1)

Hostilidade dos EUA contra o Brasil tem finalidade de reabilitar a extrema-direita, diz Haddad

Polônia: marcha anti-imigrantes mira refugiados vindos da Ucrânia

Moradia gratuita em cidade alemã atrai centenas de candidatos

Espanha vislumbra fim dos incêndios, Portugal perde mais um bombeiro

Trump anuncia tarifas contra móveis importados e derruba ações nos EUA

Olodum comandará a tradicional Lavagem de Madeleine, em Paris 

PGR denuncia ex-assessor de Moraes por violar sigilo funcional e obstruir a Justiça

O 'Caribe da Baviera', nova vítima do turismo em massa

Dubai atrai recorde de milionários devido à ausência de impostos e vida de luxo