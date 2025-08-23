TJ proíbe Nunes de regularizar 'contrato de gaveta' e furar fila da Cohab

O Tribunal de Justiça de São Paulo proibiu a Prefeitura de São Paulo de regularizar contratos informais de compra de venda envolvendo moradias populares construídas pela Cohab (Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo) e destinadas originalmente a famílias de baixa renda.

A administração de Ricardo Nunes (MDB) recorreu da decisão.

Os chamados "contratos de gaveta" não são registrados em cartório nem têm a anuência prévia da companhia.

São firmados entre o proprietário original —selecionado no cadastro da prefeitura— e um terceiro, que pode ou não se encaixar nas regras do programa habitacional.

Segundo a legislação atual, a Cohab deve obedecer alguns critérios para definir quem terá direito às moradias construídas ou compradas pelo município, como:

morador de área de risco;

mulher responsável pelo sustento da família;

mulher vítima de violência;

família com pessoa idosa;

família com pessoa com deficiência;

família com criança de até 6 anos de idade;

família que compromete mais de 30% da sua renda com aluguel.

Segundo o UOL apurou, o cadastro da Cohab tem hoje 344,7 mil famílias. Desse total, cerca de 5.000 aguardam atendimento há mais de 20 anos.

Para o Ministério Público de São Paulo, a renegociação contratual praticada causa distorção no sistema ao permitir, de forma indevida, que terceiros que não apresentam as condições socioeconômicas exigidas pela lei passem a ter "direitos" sobre imóveis populares.

O cadastro municipal não pode ser entendido como uma ficção jurídica. Ele deve ser observado para que se evite o chamado 'fura-fila'.

Trecho da ação civil pública promovida pelo MP-SP

Proferida em julho, a decisão judicial, já em segunda instância, atendeu a pedido do MP-SP, que mantém uma ação civil pública desde 2019 para acompanhar a destinação das moradias da Cohab.

Ao UOL o prefeito Ricardo Nunes defendeu as regras para evitar a "comercialização" das unidades subsidiadas. "Os apartamentos devem ser para atender quem precisa e não gerar lucro."

Em nota na qual informou ter recorrido da decisão, porém, a companhia informou que o programa de regularização visa evitar a judicialização em massa.

Mutirões de negociação

A regularização de contratos de gaveta ocorre em mutirões promovidos pela prefeitura onde são realizadas "audiências de conciliação com mutuários", visando regularizar situações que se arrastam há anos para casos de inadimplência e ausência de contrato.

Cadastrados na fila da Cohab acompanham inauguração de conjunto habitacional na zona oeste Imagem: Sergio Barzaghi/Divulgação Prefeitura de São Paulo

Para concretizar a conciliação, o novo mutuário precisa pagar uma taxa de ocupação pelo período em que morou no imóvel, assinar um contrato de alienação fiduciária, assumir as prestações do financiamento e o pagamento das taxas de condomínio.

Mas, segundo o presidente da Cohab, Diogo Soares, esse modelo foi suspenso há cerca de um ano, quando a Justiça deu ganho de causa ao MP em primeira instância.

"Esse trabalho era feito em parceria com o Tribunal de Justiça, que agora mudou seu entendimento", disse.

Na sentença, o tribunal manteve a validade dos contratos assinados até julho deste ano para não gerar "insegurança jurídica".

Banco de imóveis

Para o promotor Marcus Vinicius Monteiro dos Santos, que assina a ação, a solução passa pela criação de um "banco de imóveis" para atendimento exclusivo das famílias cadastradas nos programas habitacionais do município.

Essa listagem incluiria todas as unidades habitacionais retomadas pela Cohab pelos mais variados fatores, como inadimplência, decisão judicial ou reintegração de posse.

Imóveis não ocupados pelos mutuários originais também iriam para essa espécie de estoque, que teria a função de fazer andar a fila da habitação sem atravessadores.

Somente em 2018, segundo consta da ação civil, a Cohab regularizou 2.269 contratos de gaveta - 19% de todos os acordos celebrados naquele ano.

De 2021 pra cá, a gestão Nunes informa que iniciou a negociação de 2.500 contratos de gaveta, mas que apenas 27 foram concluídos. A administração afirmou ainda que passou a considerar o cadastro nesse processo.

A aposentada Carmem Lúcia Luz compôs essa listagem ao longo dos últimos 14 anos. Aos 70 anos, ela faz parte hoje da fila prioritária da Cohab. Mas nem sempre foi assim.

"Foi difícil chegar até aqui e vai ser difícil ficar também", afirma. O temor diz respeito aos custos da unidade 225 do Conjunto Residencial Major Paladino, entregue por Nunes na Vila Leopoldina, zona oeste da cidade. "Somando a prestação com o condomínio vai dar cerca de R$ 500", calcula o filho, João Batista da Silva.

MP também investiga fraude em HIS

Em janeiro deste ano, a política habitacional da capital foi questionada em outra ação do MP-SP. Na ocasião, a Promotoria de Habitação e Urbanismo denunciou fraude no uso de subsídios fiscais pelo mercado privado para a produção de unidades classificadas como Habitação de Interesse Social (HIS).

Prédio com apartamentos de moradia social na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo Imagem: André Porto/UOL

O MP sustenta que, assim como no caso da regularização dos contratos de gaveta, a política de incentivo faz com que o recurso público seja desvirtuado.

Isso porque parte das construtoras que deixam de pagar taxas ao município durante a construção não cumprem a contrapartida exigida: vender as unidades para famílias de mais baixa renda, especialmente na faixa dos três aos seis salários mínimos.

Nos bairros mais nobres da cidade, como Vila Olímpia, na zona sul, o UOL já encontrou apartamentos enquadrados como HIS vendidos por até R$ 1,5 milhão.

Em março, a Justiça determinou que a gestão Nunes instaure procedimentos administrativos para apurar fraudes no uso do incentivo pelo mercado. De lá pra cá, mais de 400 empreendimentos foram notificados, mas até agora nenhuma multa foi paga.