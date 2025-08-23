Tem 'joia' brasileira no ranking: as 10 bibliotecas mais bonitas do mundo

Durante dois meses, leitores do mundo todo votaram nas bibliotecas mais belas do mundo. Foram 200 mil votos na disputa organizada pelo 1000 Libraries Awards, que selecionou 20 finalistas antes de abrir a votação global entre 15 de maio e 15 de julho.

O resultado consagrou construções históricas e projetos arquitetônicos de tirar o fôlego. Entre as escolhidas, está o Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro, única representante brasileira no ranking.

A lista reúne espaços que preservam a força da palavra escrita na era digital, seja com arquitetura secular e design arrojado. Conheça a seguir.

1º. Biblioteca do Trinity College Dublin (Irlanda)

Eleita a mais bela do mundo, impressiona com o "Long Room", corredor de 65 metros ladeado por bustos de escritores e estantes de madeira escura. Guarda o famoso Livro de Kells, do século IX, e já foi comparada à biblioteca de Hogwarts.

2º. Biblioteca Estadual da Austrália do Sul (Austrália)

A Mortlock Chamber é a estrela do prédio inaugurado em 1884. Com claraboia imponente e estilo vitoriano, abriga documentos que contam a história do estado, do período pré-colonial até hoje.

3º. Biblioteca da Abadia de St. Gallen (Suíça)

Uma das mais antigas do mundo, criada no século VIII. O interior de madeira polida e afrescos barrocos de 1767 guardam manuscritos raros e até um globo do século XVI.

4º. Biblioteca Duke Humfrey, Universidade de Oxford (Reino Unido)

Datada do século XV, é a parte mais antiga da Bodleian Library. As estantes de carvalho e o teto pintado dão o clima de sala de leitura de época.

5º. Biblioteca da Abadia de Admont (Áustria)

Maior biblioteca monástica do mundo, concluída em 1776. Com paredes brancas, detalhes dourados e afrescos no teto, lembra a biblioteca de "A Bela e a Fera".

6º. Biblioteca Cuypers, Rijksmuseum (Países Baixos)

Aberta em 1885, é a maior biblioteca de pesquisa em história da arte do país. Sua arquitetura neogótica e claraboias deixam o espaço banhado de luz natural.

7º. State Library Victoria (Austrália)

Fundada em 1854, ocupa um quarteirão inteiro no centro de Melbourne. De estilo neoclássico, passou por reforma recente que uniu história e modernidade.

8º. Real Gabinete Português de Leitura (Brasil)

Construído no estilo neomanuelino, preserva mais de 350 mil volumes e raridades da literatura portuguesa. Com lustres, entalhes de madeira e vitrais, é um espetáculo arquitetônico no coração do Rio.

9º. Biblioteca da Abadia de Wiblingen (Alemanha)

Combina barroco tardio e rococó em um cenário vibrante. Mármore colorido, douramentos e mais de 15 mil livros raros compõem o acervo.

10º. Biblioteca Sainte-Geneviève (França)

De frente para o Panthéon, é exemplo da arquitetura inovadora do século XIX. Sua estrutura metálica e teto em abóbada dupla guardam coleções históricas que remontam ao século VI.