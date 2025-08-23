Topo

Notícias

'Tarde demais', lamentam palestinos após ONU declarar que há fome em Gaza

23/08/2025 17h39

Com panelas e baldes nas mãos, uma multidão de palestinos desesperados precipitou-se neste sábado para conseguir arroz em um refeitório social de Gaza, um dia após a ONU declarar que há fome no território, devastado pelo conflito com Israel.

As imagens da AFP da maior cidade do território palestino, que Israel planeja tomar como parte da intensificação de sua ofensiva militar, mostram mulheres e crianças em meio ao caos, com dezenas de pessoas se empurrando e gritando para conseguir comida.

Uma criança raspou com as mãos alguns grãos que restavam em uma panela. "Não temos casa, nem comida, nem renda (...) então somos obrigados a recorrer aos refeitórios sociais, mas eles não matam nossa fome", disse Yusef Hamad, 58 anos, deslocado da cidade de Beit Hanun.

Mais ao sul, em um refeitório social de Deir al-Balah, Um Mohamad, 34 anos, disse que a declaração de fome feita pela ONU chegou "tarde demais".

A Classificação Integrada de Segurança Alimentar (IPC), uma autoridade no tema apoiada pela ONU, informou ontem que a fome afeta 500.000 pessoas na governadoria de Gaza, uma área que abrange cerca de 20% do território palestino. As crianças "cambaleiam por conta da tontura, incapazes de ficar despertas devido à falta de comida e água", descreveu.

O Escritório de Assuntos Humanitários da ONU afirmou ontem que a fome "poderia ter sido evitada" sem "a obstrução sistemática por Israel" da ajuda ao longo dos mais de 22 meses de guerra.

- 'Dever moral' -

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, rejeitou o relatório, que chamou de "mentira descarada".

O chefe da agência da ONU para refugiados palestinos, UNRWA, declarou neste sábado que "é hora de o governo de Israel parar de negar a fome que criou em Gaza".

"Todos aqueles que têm influência devem usá-la com determinação e senso de dever moral", publicou no X o diretor da UNRWA, Philippe Lazzarini.

A IPC previu que a fome se espalhará para as áreas de Deir al-Balah e Khan Yunis até o fim de setembro, abrangendo cerca de dois terços da Faixa de Gaza.

Israel continuava bombardeando o território palestino. Imagens da AFP mostram uma densa coluna de fumaça sobre o bairro de Zeitoun, em Gaza.

- 'Fim está próximo' -

O porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmud Basal, descreveu a situação nos bairros de Al-Sabra e Zeitoun como "absolutamente catastrófica", e destacou a "destruição de complexos residenciais inteiros".

Ahmad Yundiyeh, 35 anos, deslocado para os arredores do norte de Zeitoun, disse que está preso e que vive com medo. "Não há segurança em nenhum lugar de Gaza. Deslocar-se agora é sinônimo de morte."

"Ouvimos constantemente o som dos bombardeios (...) ouvimos aviões de combate, artilharia e até explosões de drones", relatou à AFP, por telefone. "Estamos com muito medo, parece que o fim está próximo."

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, prometeu ontem destruir Gaza se o movimento islamista palestino Hamas não aceitar se desarmar, libertar todos os reféns e pôr fim ao conflito nos termos de Israel.

O ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou o conflito atual, causou a morte de 1.219 pessoas, a maioria civis, segundo levantamento da AFP baseado em números oficiais.

As represálias israelenses na Faixa de Gaza já deixaram 62.622 mortos, a maior parte civis, de acordo com números do Ministério da Saúde da Faixa de Gaza - governada pelo Hamas -, que a ONU considera confiáveis.

vid-acc/ds/kir/mmy/an/lm/lb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

'A pátria nos chama': Venezuela aumenta reserva militar para enfrentar os Estados Unidos

Chuvas provocam cancelamento de voos em Porto Alegre e alagam cidade

Tropas da Europa na Ucrânia: que opções estão na mesa?

Agosto mantém baixos índices de queimadas após semana crítica

Haddad cita incerteza sobre o quanto o governo dos EUA 'vai atrapalhar' negociações climáticas

Países defendem fundo florestal com recursos carimbados para indígenas

Lula herdou Brasil em 2022 muito diferente do que em 2002, diz Haddad

Shnaider e Alexandrova vão se enfrentar na final do WTA 500 de Monterrey

Funcionária desvia R$ 560 mil de empresa e compra carro, diz polícia

Atlético de Madrid empata em casa com Elche (1-1) pela 2ª rodada do Espanhol

Alemanha já não pode mais bancar Estado de bem-estar social, diz premiê