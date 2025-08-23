Topo

SP tem a tarde mais quente do ano desde março e deve ter novo recorde hoje

Termômetro de rua marca 32ºC, na tarde desta sexta-feira (22), na avenida Paulista - JONATHAN CARIAS/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
São Paulo

23/08/2025 08h55Atualizada em 23/08/2025 09h17

A capital paulista registrou ontem a tarde mais quente do ano desde o dia 9 de março, com a temperatura máxima chegando aos 32,7°C, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O feito deve se repetir hoje: a máxima na cidade fica na casa dos 32º, com mínima de 18º. Já amanhã a mínima cai para 15º e a máxima deve ser de 21º.

O veranico atinge diversas regiões do país. Rio de Janeiro e Cuiabá devem ter máximas acima dos 35°C.

O que é o veranico?

O veranico é um período de tempo seco e quente que ocorre durante o outono e inverno em regiões onde essas estações são tipicamente mais frias. Ele teve início na última quarta-feira. Em alguns locais do país, pode se estender até a próxima segunda-feira.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo alerta para os baixos índices de umidade do ar durante o período, que podem ficar um pouco abaixo de 30%.

"A sequência de dias secos com temperaturas elevadas favorece também a propagação de queimadas, incêndios florestais e a concentração de poluentes", diz a instituição.

