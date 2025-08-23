Senado do Texas aprova projeto de lei que redistribui distritos

Por Brad Brooks

(Reuters) - O Senado do Texas aprovou neste sábado um projeto de lei para redesenhar a divisão de distritos congressionais a pedido do presidente Donald Trump, em um esforço para transferir cinco cadeiras da Câmara dos Estados Unidos ocupadas pelos democratas para os republicanos.

A aprovação ocorre após a Câmara daquele Estado aprovar o projeto na quarta-feira. A medida segue agora para o governador Greg Abbott – assim como Trump, um republicano – para ser sancionada.

"O One Big Beautiful Map foi aprovado pelo Senado e está a caminho da minha mesa, onde será rapidamente sancionado como lei", disse o governador Abbott em um comunicado.

A senadora estadual Carol Alvarado, democrata, afirmou nas redes sociais na sexta-feira que planejava adiar a medida falando continuamente sobre ela, uma ação conhecida como obstrução. Em 2021, Alvarado atrasou a aprovação do mapa distrital do Texas falando por 15 horas seguidas.

Mas uma rara moção processual dos republicanos do Senado logo após a meia-noite encerrou o debate e a obstrução, com a votação final ocorrendo na sequência, informou o Texas Tribune.

O Senado aprovou o projeto de lei em votação partidária, por 18 a 11, após mais de oito horas de debate, disse a reportagem.

Os republicanos reconheceram que acreditam que conquistar mais cadeiras para o Texas ajudará o partido a manter sua pequena maioria na Câmara dos Deputados dos EUA nas eleições de meio de mandato do próximo ano, apesar das pesquisas mostrarem ventos contrários para o partido. Mais Estados controlados por republicanos estão considerando medidas semelhantes.

A Califórnia e outros Estados onde os democratas detêm o poder prometeram combater tais medidas.

A Califórnia aprovou um plano de redistritamento na quinta-feira com o objetivo de dar aos democratas mais cinco cadeiras no Congresso. O plano precisa ser aprovado pelos eleitores em novembro, diferentemente do plano do Texas, que não precisa da aprovação dos eleitores. Os democratas, porém, indicaram que o contestarão na justiça.

A maioria dos norte-americanos acredita que redesenhar as linhas do Congresso com o objetivo de maximizar ganhos políticos, movimento conhecido como "gerrymandering", é ruim para a democracia, revelou uma pesquisa da Reuters/Ipsos desta semana.

(Reportagem de Brad Brooks em Colorado e Mrinmay Dey; reportagem adicional de Bhargav Acharya)