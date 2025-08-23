Topo

Revelando SP 2025 é confirmado para setembro

23/08/2025 10h32

O governo de São Paulo promove, entre os dias 25 e 28 de setembro, nova edição do festival Revelando SP. O evento reúne na capital paulista expositores de municípios de todas as regiões do estado para mostrar produtos artesanais, culinária típica, dança e música. A seleção, por meio de edital público, foi encerrada em março deste ano.  

O evento retorna ao Parque do Trote, na zona norte de São Paulo, com expositores de 100 municípios paulistas em 140 barracas de culinária tradicional e artesanato. A programação artística será intensa, com mais de 50 apresentações culturais diversas, principalmente música e dança típicas do interior paulista, além de shows, com programação que ainda não foi divulgada, a err concluída em breve.

O Revelando SP é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e correalização da Prefeitura de São Paulo.  

A série de feiras deste ano, que contou com quatro edições regionais, levou 250 mil visitantes às cidades de Barretos, Iguape, São José dos Campos e Presidente Prudente, superando o público total do evento em 2024, então na casa dos 200 mil participantes.

Na cidade de São Paulo, em 2024, 90 mil pessoas participaram dos quatro dias de atividades.

