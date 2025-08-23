Repressão ao crime por Trump envia tropas a locais mais seguros de Washington

Por Tim Reid

WASHINGTON (Reuters) - Centenas de soldados da Guarda Nacional em uniformes militares e botas de combate se misturaram aos turistas, posaram para selfies e se deliciaram com sorvetes de food trucks na quinta-feira no National Mall, em Washington, uma das partes mais seguras da capital dos Estados Unidos.

Às vezes, um morador local irritado os insultava verbalmente, mas os soldados simplesmente davam de ombros e continuavam o que parecia ser uma tarefa pouco exigente.

Do lado de fora do Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana, cinco membros da Guarda Nacional da Virgínia Ocidental estavam parados na esquina, longe dos pontos de maior criminalidade da cidade.

"É chato. Não estamos fazendo muita coisa", disse o sargento Fox, que não quis se identificar.

Fox está entre quase 2.000 soldados, incluindo 1.200 de seis Estados liderados pelos republicanos, que estão sendo enviados a Washington como parte de uma militarização extraordinária dentro da cidade liderada pelos democratas.

Os soldados, alguns dos quais disseram à Reuters que não se envolveram em prisões, estão oficialmente em Washington para apoiar uma repressão federal ao que o presidente Donald Trump chama de epidemia de criminalidade. Mas essa descrição parece contradizer o fato de que as taxas de criminalidade em geral diminuíram nos últimos anos.

Essa desconexão, combinada com a concentração de tropas perto do Monumento a Washington, do Memorial Lincoln e em frente ao Capitólio dos EUA, ressalta as críticas dos líderes democratas da cidade de que essa mobilização em massa é mais uma demonstração de poder de Trump do que um esforço sério para combater o crime.

A prefeita de Washington, Muriel Bowser, disse esta semana que não acreditava que a chegada das tropas tivesse como objetivo combater a criminalidade. Ela também expressou preocupação com a presença de "uma milícia armada na capital do país".

Os soldados vistos pela Reuters na quinta-feira não estavam armados, mas o Pentágono disse na sexta-feira que as tropas logo estarão em missão com suas armas de serviço.

Em contraste com o centro de Washington, moradores do Distrito 8, no sudeste da cidade – a área com a maior taxa de criminalidade –, disseram não haver um único guarda à vista. Com a taxa de homicídios do distrito superando a da maioria dos outros bairros, muitos moradores locais disseram que acolheriam tropas em suas ruas.

"Não vi nenhum. É aqui que eles precisam estar", disse Shawana Turner, 50 anos, assistante social para casos de habitação, em uma rua do Distrito 8.

A Força-Tarefa Conjunta do Distrito de Columbia, que está liderando a repressão ao crime, disse que o posicionamento das tropas da Guarda Nacional se baseia em solicitações de agências policiais.

Abigail Jackson, porta-voz da Casa Branca, disse que equipes de policiais federais estão fazendo prisões nas áreas de maior criminalidade de Washington todas as noites.

"A Guarda Nacional não está fazendo prisões neste momento. Sua função é proteger ativos federais — incluindo policiais — e garantir uma presença policial visível", disse ela.

As tropas são um elemento de uma onda de agentes policiais locais e federais em Washington, incluindo o FBI, que têm conduzido operações de prisão ativas desde que Trump anunciou no início deste mês que estava federalizando a responsabilidade policial em Washington.

IMPLANTAÇÕES RARAS

O envio de tropas às ruas norte-americanas é raro e controverso. A Guarda Nacional foi enviada a Washington nos últimos anos para ajudar a reforçar a segurança em posses presidenciais e durante protestos, incluindo o motim de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio dos EUA por apoiadores de Trump.

Mas a queda na taxa de criminalidade na cidade, somada ao envolvimento limitado das tropas no combate ao crime, levantou questões sobre as motivações políticas por trás da atual mobilização.

Randy Manner, um major-general aposentado da Guarda Nacional, disse acreditar que a mobilização é um passo para que Trump envie tropas da Guarda Nacional para outras cidades lideradas pelos democratas.

"Nunca em nossas vidas um presidente disse que usaria soldados uniformizados para reduzir a criminalidade", disse Manner à Reuters.

"Haverá soldados em outras cidades num futuro não muito distante. Estamos transformando isso em um ambiente militarizado, e isso é extremamente triste."

Durante uma visita a uma base policial em Washington na quinta-feira, Trump disse que sua repressão policial "se estenderá a outros lugares". No início deste mês, Trump sugeriu que poderia mudar seu foco para cidades como Chicago e Nova York.

Sem dúvida, a presença da guarda no coração de Washington foi bem recebida por alguns visitantes.

Enquanto as tropas no National Mall se misturavam com turistas dos EUA e do exterior, um grupo de guardas do Mississippi caminhava ao lado de Anu Pokharel, sua esposa e duas filhas de 8 e 5 anos.

O engenheiro de software, 43, que morou em Washington na década de 1990, estava visitando a cidade com sua família de Boston.

Ele disse que apoiava a mobilização. "Parece mais limpo e seguro", disse ele.

DECLARAÇÕES IMPRESSAS

Enquanto caminhavam pelo centro de Washington, alguns soldados disseram à Reuters que não esperavam se envolver em prisões.

Nevaeh Lekanudos, da Guarda Nacional da Virgínia Ocidental, estava do lado de fora de uma estação de metrô no National Mall com vários outros membros da guarda. Ela disse não ter auxiliado em incidentes criminais ou prisões.

Questionada se achava isso provável, ela respondeu: "sinceramente, nesse ritmo, não acredito". Ela acrescentou que, por estar alocada no National Mall, "isso dá mais liberdade para a polícia local fazer o que precisa ser feito".

A Reuters conversou com 20 membros da Guarda Nacional, da Virgínia Ocidental, Carolina do Sul, Mississippi e Tennessee. Governadores de outros dois Estados liderados pelos republicanos, Ohio e Louisiana, também enviaram tropas da Guarda Nacional a pedido de Trump.

A maioria dos soldados disse à Reuters que havia recebido instruções para não falar com a imprensa. Em vez disso, todos receberam uma declaração impressa que tiraram do bolso. A declaração afirma que estão na cidade para apoiar "a aplicação da lei distrital e federal, mantendo DC bonita e segura".

(Reportagem de Tim Reid em Washington; reportagem adicional de Idrees Ali)