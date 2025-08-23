Topo

Notícias

Ninguém acerta Quina e prêmio sobe para R$ 12,5 milhões; veja números

Getty Images
Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL

23/08/2025 20h13Atualizada em 23/08/2025 21h08

Ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas hoje no concurso 6808 da Quina.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 07-19-21-37-65.

Relacionadas

Dupla Sena: Prêmio acumula e vai a R$ 4,7 milhões; veja números sorteados

Ninguém acerta Lotomania e prêmio chega a R$ 1 milhão; veja números

O próximo concurso será realizado na segunda, com prêmio estimado de R$ 12,5 milhões.

Houve 69 jogos vencedores com quatro acertos; cada um deles ganhou R$ 8.007,56.

6.060 apostas acertaram três números e faturaram R$ 86,83 cada uma.

139.709 apostas com dois acertos levaram R$ 3,76.

Como participar do próximo sorteio da Quina?

Você pode escolher de cinco a 15 números de 1 a 80. As apostas precisam ser feitas até uma hora antes do concurso, ou seja, as lotéricas credenciadas e o site oficial da Caixa vão registrar os jogos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Quanto custa a aposta da Quina?

Apostar na Quina custa no mínimo R$ 3 (com cinco números), mas pode chegar a pouco mais de R$ 9 mil (com 15).

Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Quina?

Com a aposta mínima de cinco números (que custa R$ 3), você tem uma chance em 24 milhões de acertar todas elas e levar o maior prêmio da Quina. Se colocar mais uma dezena no jogo, o preço da aposta sobe para R$ 18, mas as chances passar a ser de uma em quatro milhões.

Como funciona o bolão oficial da Quina?

As apostas em grupo no bolão da Quina custam desde R$ 15, mas a cota mínima é de R$ 4 por participante. A Caixa permite de duas a 50 cotas nessa modalidade.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Venus Williams volta ao US Open aos 45 anos: "O tênis está no meu DNA"

Swiatek minimiza seu status de favorita antes do US Open

Alcaraz diz estar "mais bem preparado" para o US Open do que em 2024

Aposta de SC acerta Lotofácil e ganha R$ 1,4 milhão; veja números sorteados

MP da Colômbia acusa guerrilheiros por ataque com caminhão-bomba

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 18,2 milhões; confira números e time

Ninguém acerta Quina e prêmio sobe para R$ 12,5 milhões; veja números

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 35 milhões; confira dezenas sorteadas

Moraes pede extradição de Tagliaferro, seu ex-assessor que está na Itália

+ Milionária acumula e prêmio vai a R$ 148 milhões; veja números e trevos

Barça vence de virada na visita ao Levante (3-2) pela 2ª rodada do Espanhol