EUA enviou navios para 'frear uso de drogas'; quais são as mais consumidas?

Donald Trump enviou três navios militares rumo à costa venezuelana sob a justificativa de "frear o fluxo de drogas" do país aos Estados Unidos. O Relatório Mundial de 2025 do escritório da ONU sobre drogas e crimes, chamado UNODC, pontuou, em junho, quais as mais consumidas no mundo.

O que aconteceu

Cannabis é a droga mais consumida no mundo. De acordo com o relatório do UNODC, há 244 milhões de usuários de maconha no mundo.

Opioides e cocaína ficam no segundo e terceiro lugar, respectivamente. Há 61 milhões de usuários de opioides, substâncias usadas para alívio de dor, principalmente no pós-operatório, mas que oferecem risco de dependência em casos de uso inadequado. Já a cocaína tem 30,7 milhões de usuários.

Anfetaminas e ecstay ficam no terceiro e quarto lugar, respectivamente. As primeiras têm 25 milhões de usuários, enquanto há 21 milhões de usuários de ecstasy no mundo.

O relatório, no entanto, não indica de onde as drogas vêm. As indicações são de que a produção, apreensão e o uso de cocaína bateram recordes em 2023 —e o mercado dela é o que mais cresce. Ainda segundo o documento, o tráfico da cocaína está penetrando mercados na Ásia e na África, mas não cita os Estados Unidos.

Grupos organizados de tráfico de drogas continuam a se adaptar, explorar crises globais e mirar populações vulneráveis. Ghada Waly, diretora executiva do UNODC, na época da divulgação

EUA acusam cartéis da Venezuela

Governo norte-americano diz que Venezuela se utiliza de cartéis para levar drogas letais para os EUA. Organizações terroristas estrangeiras como o Tren de Aragua, o cartel de Sinaloa e o cartel dos Soles estariam entre os grupos instrumentalizados pelo governo venezuelano, segundo os EUA.

A DEA (agência antidrogas dos EUA) afirma ter confiscado drogas e bens relacionados ao governo venezuelano. Segundo o procurador-geral dos EUA, foram retiradas do mercado "30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro e seus cúmplices, com quase sete toneladas relacionadas ao próprio líder chavista", além de "mais de US$ 700 milhões em ativos ligados a Maduro, incluindo dois jatos privados, nove veículos e outros bens".

Além da ligação com narcotráfico, país sul-americano é considerado "ameaça" à democracia. Desde 2020, "Maduro estrangulou a democracia e se agarrou ao poder", disse o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. "[Maduro] Afirmou ter vencido as eleições presidenciais de 28 de julho de 2024, mas não apresentou nenhuma prova", completou, reafirmando que seu país "não o reconhece como presidente da Venezuela".