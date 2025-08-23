Topo

PT está convocando mobilizações em todos os Estados para o 7 de Setembro, diz Edinho Silva

São Paulo e Brasília

23/08/2025 21h26

O Partido dos Trabalhadores (PT) está convocando mobilizações em todos os Estados para o próximo 7 de Setembro, de acordo com resolução aprovada pela Direção Nacional. A confirmação foi realizada pelo presidente da legenda, Edinho Silva, que destacou a defesa da soberania nacional e o combate a privilégios como os pilares centrais dos atos. "Estamos convocando um ato de 7 de Setembro nacional, em todos os Estados", declarou Edinho. "Cada Estado vai organizar seus atos", completou.

Os atos também devem apoiar as iniciativas do governo Lula voltadas para a justiça social, de acordo com o presidente do partido. "O 7 de setembro é para que a gente apoie as iniciativas no Brasil para combater privilégios e construir um país mais justo", disse Edinho.

Sobre a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Edinho Silva disse não conhecer a agenda detalhada do chefe do Executivo, mas manifestou confiança: "Acredito que ele vá participar das atividades oficiais do governo brasileiro."

O presidente do PT afirmou que a resolução do partido tem como objetivo mobilizar a sociedade em defesa da soberania do País, especialmente diante de discussões internacionais sobre temas sensíveis, como a participação do Brasil nos Brics e a exploração de recursos naturais. "Não podemos permitir que Brasil seja retaliado por participar dos Brics. Não podemos admitir que a gente debata de joelhos o que vamos fazer com nossas terras raras", afirmou. "Podemos negociar, mas de forma soberana, enquanto país que tem povo soberano."

A mobilização está sendo articulada com outras forças políticas, explicou o presidente do PT. "Estamos dialogando com os partidos progressistas", concluiu o presidente do PT, sinalizando a formação de uma frente ampla para as manifestações do Dia da Independência.

A resolução aprovada pelo partido também indica apoio à realização da COP 30 no Brasil.

