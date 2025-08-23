Primeira-dama turca pede que Melania Trump fale sobre Gaza

ISTAMBUL (Reuters) - A primeira-dama turca, Emine Erdogan, escreveu à esposa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Melania Trump, e a incentivou a entrar em contato com o primeiro-ministro de Israel e trazer à tona a situação das crianças em Gaza, disseram autoridades em Ancara no sábado.

Emine Erdogan escreveu que se inspirou na carta que Melania Trump enviou ao presidente russo Vladimir Putin no início deste mês sobre crianças na Ucrânia e na Rússia.

"Tenho fé que a importante sensibilidade que vocês demonstraram pelas 648 crianças ucranianas... será estendida a Gaza também", escreveu Emine Erdogan na carta datada de sexta-feira, publicada pela presidência turca.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

"Nestes dias, quando o mundo vive um despertar coletivo e o reconhecimento da Palestina se tornou uma vontade global, acredito que seu apelo em nome de Gaza cumprirá uma responsabilidade histórica para com o povo palestino", acrescentou a carta de Emine Erdogan.

Um monitor global da fome afirmou na sexta-feira que a Cidade de Gaza e áreas vizinhas estão oficialmente sofrendo de fome, e que ela provavelmente se espalhará, aumentando a pressão sobre Israel para permitir a entrada de mais ajuda no território palestino.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, rejeitou o relatório como uma "mentira descarada" e disse que Israel tem uma política de prevenir e não causar fome.

A guerra em Gaza foi desencadeada em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas matou 1.200 pessoas no sul de Israel e fez cerca de 250 reféns, segundo dados israelenses. Desde então, a campanha militar israelense matou mais de 62.000 palestinos, segundo as autoridades de saúde de Gaza.

(Reportagem de Tuvan Gumrukcu e Jarrett Renshaw)