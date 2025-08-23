Presidente do BC do Japão espera que aperto no mercado de trabalho impulsione salários

Por Howard Schneider e Leika Kihara

JACKSON HOLE, Estados Unidos (Reuters) - O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse que os aumentos salariais estão se espalhando para além das grandes empresas e provavelmente continuarão acelerando devido ao aperto do mercado de trabalho, sinalizando seu otimismo de que as condições para outro aumento nas taxas de juros estão se formando.

Os comentários provavelmente reforçarão as expectativas do mercado de que o banco central retomará o ciclo de aumento das taxas, que foi interrompido devido à preocupação com as consequências das tarifas dos Estados Unidos sobre a economia dependente de exportações, ainda neste ano.

Apesar da diminuição da população em idade ativa no Japão, o crescimento salarial permaneceu estagnado por décadas devido a "expectativas deflacionárias enraizadas" que desencorajaram as empresas a aumentar preços e salários, disse Ueda em um painel realizado neste sábado durante a conferência anual do Federal Reserve em Jackson Hole, Wyoming, Estados Unidos.

Agora, os salários estão aumentando e a escassez de mão de obra se tornou "um dos nossos problemas econômicos mais urgentes", já que a inflação global causada pela pandemia da Covid-19 serviu como um choque externo que tirou o Japão do equilíbrio deflacionário, disse ele.

"Notavelmente, o crescimento salarial está se espalhando das grandes empresas para as pequenas e médias empresas", disse Ueda.

"Salvo um grande choque negativo na demanda, espera-se que o mercado de trabalho permaneça aquecido e continue a exercer pressão ascendente sobre os salários", disse ele.

Ueda falou como parte de um painel que incluía o presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, e a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, abordando os desafios do mercado de trabalho que estão se desenvolvendo em suas economias.

O Japão viu três anos consecutivos de altos aumentos salariais nas negociações salariais anuais da primavera entre empresas e sindicatos.

A mobilidade da mão de obra também aumentou em relação aos níveis historicamente baixos, à medida que a geração mais jovem, em especial, busca empregos com melhor remuneração, forçando as empresas a aumentar os salários enquanto competem por trabalhadores, disse Ueda.

"Em suma, as mudanças demográficas que começaram na década de 1980 agora estão produzindo uma grave escassez de mão de obra e uma pressão persistente sobre os salários", disse Ueda.

"Elas também estão promovendo ajustes significativos no lado da oferta da economia — por meio de maior participação, maior mobilidade e substituição de capital por trabalho", disse ele.

Tais forças complicarão a relação entre as condições do mercado de trabalho, salários e preços, acrescentou.

"Continuaremos monitorando esses acontecimentos de perto e incorporando nossa avaliação das condições em evolução do lado da oferta na condução da política monetária", disse Ueda.

Após sair de um enorme estímulo de uma década no ano passado, o Banco do Japão aumentou as taxas de juros para 0,5% em janeiro, acreditando que o país estava prestes a atingir de forma duradoura sua meta de inflação de 2%.

O BC japonês manteve as taxas estáveis em julho, mas revisou para cima suas previsões de inflação e ofereceu uma perspectiva menos sombria sobre a economia, mantendo vivas as expectativas do mercado para um aumento das taxas neste ano.

