Topo

Notícias

PGR denuncia ex-assessor de Moraes por violar sigilo funcional e obstruir a Justiça

São Paulo

23/08/2025 13h01

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) denúncia contra o ex-servidor do Tribunal Superior Eleitoral Eduardo Tagliaferro. Ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Tagliaferro é acusado de vazar informações para a imprensa e tentar atrapalhar as investigações.

Na denúncia, Gonet ainda diz que o ex-servidor tentou colocar em dúvida a legitimidade do processo eleitoral e prejudicar as investigações sobre atos anti-democráticos. Mensagens trocadas entre Tagliaferro e juízes auxiliares de Moraes foram divulgadas pela imprensa. Em sua rede social, o ex-servidor se identificar como "perito em computação forense perseguido politicamente por Alexandre de Moraes". A defesa de Tagliaferro não foi localizada.

A denúncia imputa ao ex-servidor os crimes de violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

"Tagliaferro, de maneira livre, consciente e voluntária, no período compreendido entre 15.05.2023 e 15.08.2024, violou sigilo funcional, ao revelar à imprensa e tornar públicos diálogos sobre assuntos sigilosos, que manteve com servidores do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral na condição de Assessor-Chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, para atender a interesses ilícitos de organização criminosa responsável por disseminar noticias fictícias contra a higidez do sistema eletrônico de votação e a atuação do STF e TSE, bem como pela tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito", diz a denúncia.

Segundo o Ministério Público, Tagliaferro teria repassado à imprensa "diálogos confidenciais" com intuito de interferir na "credibilidade e lisura das investigações". Em agosto de 2024, o jornal Folha de S. Paulo divulgou diálogos entre servidores da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação (AEED), órgão do TSE subordinado à presidência da Corte Eleitoral. Durante as eleições de 2022, o posto foi ocupado por Moraes.

As mensagens relevaram que a assessoria, então chefiada por Tagliaferro, foi acionada para munir inquéritos de Moraes no STF. Em nota, o gabinete de Moraes afirmou que, no curso dos inquéritos, fez solicitações a inúmeros órgãos, incluindo o TSE. Segundo o magistrado, todas as ações foram feitas seguindo os termos regimentais.

Entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Tagliaferro tornou-se um exemplo das arbitrariedades praticadas por Moraes.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Polônia: marcha anti-imigrantes mira refugiados vindos da Ucrânia

Moradia gratuita em cidade alemã atrai centenas de candidatos

Espanha vislumbra fim dos incêndios, Portugal perde mais um bombeiro

Trump anuncia tarifas contra móveis importados e derruba ações nos EUA

PGR denuncia ex-assessor de Moraes por violar sigilo funcional e obstruir a Justiça

Olodum comandará a tradicional Lavagem de Madeleine, em Paris 

O 'Caribe da Baviera', nova vítima do turismo em massa

Dubai atrai recorde de milionários devido à ausência de impostos e vida de luxo

Juiz impede Trump de reter fundos de Los Angeles e outras cidades-santuário

Chefe da inteligência militar dos EUA é demitido após relatório sobre ataques no Irã

Lyle Menendez tem liberdade condicional negada após 35 anos de prisão por assassinatos dos pais