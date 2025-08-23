Pai de santo é condenado a 53 anos de prisão por estupro de menores

Um pai de santo foi condenado a 53 anos de prisão por estupros de vulneráveis, que ocorreram de forma recorrente no bairro Taquaril, em Belo Horizonte.

O que aconteceu

A decisão da Justiça atende a um pedido do MPMG (Ministério Público de Minas Gerais) e cabe recurso. Os abusos teriam acontecido com dois menores de 14 anos, segundo as investigações.

O processo está em sigilo e não foram divulgados detalhes sobre o homem. Ele está em prisão preventiva desde outubro de 2024.

Denúncias partiram de familiares das vítimas. Segundo o MP, o homem, de 57 anos, usava a posição de líder religioso para conquistar a confiança da comunidade e cometer abusos contra meninos e meninas.

Depoimentos das vítimas e familiares indicaram que os abusos eram recorrentes e ocorreram em diferentes ocasiões. Eles também eram ameaçados caso houvesse denúncia.

MP considerou dois pontos como agravantes. O homem mantinha coabitação com as vítimas, uma vez que elas dormiam vários dias na casa dele. Ele também exercia autoridade sobre elas por conta da condição de líder religioso.

Justiça determinou indenizações. Além da pena de prisão, o homem terá que pagar R$ 6 mil a cada uma das vítimas. O UOL não conseguiu localizar a defesa dele.