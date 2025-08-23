Topo

O músico francês Aupinard: da paixão pela bossa nova à ascensão como novo talento pop

23/08/2025 11h36

Frédéric Opina - mais conhecido como Aupinard - não é mais um novato na cena musical. O artista, que há poucos anos conquistava fãs divulgando suas composições nas redes sociais, desponta atualmente como um dos principais nomes da nova geração do pop francês.
 

Daniella Franco, da RFI

Há quatro anos, Aupinard era um simples adolescente tiktoker, quando explodiu nas redes com a faixa "C'est tout moi". Alguns singles e EPs depois, o artista de 23 anos lançou seu primeiro álbum de estúdio no início deste ano, "Pluie, montagnes e soleil", e convenceu a crítica. 

Grande admirador de João Gilberto e com a bossa nova e o R&B marcando seu estilo, Aupinard vem deixando sua personalidade aflorar e seu trabalho evoluir para além das expectativas. Com liberdade extra para ousar, o músico originário de Bordeaux também vem apostando mais no rap, no pop e no electro, e permitindo que a poesia de suas letras seja um elemento central nas composições.

Aumente o som para conferir o novo single "À deux", escolhido para a playlist da Programação Musical da RFI

*** O Balada Musical vai ao ar todos os sábados nos programas da RFI Brasil e também pode ser ouvido no Spotify e no Deezer.

O músico francês Aupinard: da paixão pela bossa nova à ascensão como novo talento pop

