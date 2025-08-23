Topo

Nigéria mata pelo menos 35 combatentes islâmicos perto da fronteira com Camarões, diz força aérea

23/08/2025 16h07

ABUJA (Reuters) - A força aérea da Nigéria disse que matou pelo menos 35 combatentes islâmicos em ataques aéreos perto da fronteira com Camarões neste sábado, após informações de que o grupo estava planejando um ataque contra tropas terrestres.

Os ataques tiveram como alvo quatro pontos de encontro, disse o porta-voz da força aérea, Ehimen Ejodame, em um comunicado, acrescentando que a comunicação foi posteriormente restaurada com as tropas, que confirmaram que a área havia sido protegida.

A operação faz parte de uma campanha intensificada no nordeste, onde os militares disseram na semana passada que mataram 592 milicianos armados em oito meses, superando os ganhos operacionais obtidos em 2024.

(Reportagem de Camillus Eboh)

