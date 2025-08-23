Motorista de Porsche mata mulher e fere duas em atropelamento em SC

Topo

Patrícia Oening Foss morreu após ser atropelada por motorista de um Porsche - Reprodução
23/08/2025 15h18Atualizada em 23/08/2025 15h18

Uma mulher morreu e outras duas ficaram feridas após serem atropeladas pelo motorista de um Porsche 99 Carrera, na noite de ontem, em um evento automobilístico em Grão-Pará, no sul de Santa Catarina.

O que aconteceu

Motorista do Porsche perdeu o controle da direção enquanto dava voltas para exibir o veículo de luxo. Segundo a Polícia Militar, ele avançou sobre a área de escape, colidiu contra a grade de proteção e atingiu as vítimas.

Patrícia Oening Foss, 38, morreu no local. Ela chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu, de acordo com o Corpo de Bombeiros catarinense.

As outras duas vítimas, de 51 e 49 anos, sofreram ferimentos e foram socorridas. Uma delas, que não foi especificada qual, ficou com inchaço na cabeça e dores na clavícula, e foi encaminhada ao Hospital Santa Teresinha. A outra tinha ferimentos leves e foi levada para o Hospital de Braço do Norte. Não há informações atualizadas sobre o estado clínico delas.

Motorista permaneceu no local e prestou atendimento às vítimas. Ainda segundo a PM, ele realizou teste do bafômetro e testou negativo para o consumo do álcool. O caso é investigado pela Polícia Civil de Santa Catarina

Prefeitura de Grão-Pará lamentou o acidente e disse que o evento foi organizado por uma instituição privada. De acordo com a administração, o objetivo do evento era exibir os automóveis ao público interessado e não previa manobras de alta velocidade pelas ruas da cidade. "Inclusive, havia área de frenagem e escape para reforçar a segurança", informou.

Organização do evento se solidarizou com as famílias das vítimas. Informou ainda que cumpriu todos os requisitos obrigatórios. Após o acidente, o evento foi cancelado.

Motorista foi preso em flagrante, pagou fiança de R$ 5.000 e foi liberado. Ele é acusado de homicídio culposo (quando não há intenção de matar). Como ele não teve a identidade revelada, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento.

