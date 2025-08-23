Mulher é presa após se passar por juíza, promotora e advogada no RN

Uma mulher de 43 anos foi presa na quarta-feira, em Mossoró (RN), após usar documentos falsos para se apresentar como desembargadora e depois como juíza, promotora e advogada.

O que aconteceu

Mulher estaria em Mossoró para tomar posse de um cargo na prefeitura da cidade, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal). O motorista de aplicativo transportava ela, a mãe e a filha.

A suspeita se apresentou como desembargadora e depois como juíza, promotora e advogada. O motorista estranhou as diferentes versões e o grande volume de bagagem para quem supostamente passaria pouco tempo na cidade, e decidiu procurar ajuda na PRF.

Ao chegar na PRF, a mulher apresentou certificado de posse para o cargo de desembargadora e uma carteira da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). A carteira não tinha chip, o nome dos pais da mulher não batia com a sua identidade, e o número de inscrição, após consulta no site da OAB, pertencia a outro advogado, no Paraná.

Após a PRF checar os documentos, a mulher foi detida e levada para a Polícia Civil, onde foi confirmado o uso de documento falso. O celular dela também foi apreendido. A mãe e a filha também foram levadas à delegacia, ouvidas e liberadas.

O UOL não conseguiu contato com a defesa da mulher. O espaço segue aberto para manifestação.