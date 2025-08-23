Funcionária desvia R$ 560 mil de empresa e compra carro, diz polícia

Uma mulher foi presa sob a suspeita de ter desviado R$ 559 mil da empresa em que trabalhava, em Vitória (ES). Com o dinheiro, comprou um carro importado e mudou de casa, segundo a Polícia Civil.

O que aconteceu

Ao longo de dez meses, a funcionária teria desviado R$ 559 mil da empresa, além de causar prejuízo de R$ 167 mil em multas e juros sobre impostos não pagos. De acordo com investigação da Polícia Civil, a mulher fraudava boletos, simulando que haviam sido pagos.

Proprietários da empresa desconfiaram após notificações de impostos em aberto. Eles marcaram uma reunião com a funcionária, que era responsável pelos pagamentos da empresa. Mas ela não compareceu.

A investigada era responsável pela administração dos pagamentos (da empresa). Quando os donos foram notificados, marcaram uma reunião com ela, mas a suspeita não compareceu. A partir daí, recorreram à contabilidade da empresa e identificaram os valores ilícitos.

Diego Bermond, delegado da Polícia Civil do Espírito Santo

A funcionária comprou um carro importado e se mudou para um bairro nobre. Tinha gastos mensais de cerca de R$ 15 mil em cartão de crédito, R$ 1.800 em plano de saúde e R$ 1.000 em condomínio. A polícia acredita que a mulher ainda esteja com cerca de R$ 300 mil desviados.

A mulher foi presa na última quinta-feira (21). Segundo a Polícia Civil, ela "confessou o esquema e admitiu ter recebido os valores de forma ilícita".

O nome e o ramo de atividades da empresa não foram informados pela Polícia Civil.