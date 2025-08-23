'Muito bom, leve e potente': este secador promete ajudar a reduzir o frizz

Seu cabelo sofre com o frizz e perde o brilho após a secagem? Este "achadinho" pode te ajudar: o secador de cabelos Golden Rose da Mondial. Além de secar os fios, o modelo promete deixar o cabelo mais brilhante e sem frizz graças à tecnologia Tourmaline Íon.

Saiba mais sobre o secador de cabelos, o que diz quem usou e também os pontos de atenção:

O que diz a Mondial sobre o secador?

Com revestimento cerâmico e design ergonômico para facilitar na modelagem dos fios

Tecnologia Tourmaline Íon: secador emite íons que selam as cutículas dos fios, dando mais brilho e reduzindo o frizz

Possui três temperatura e duas velocidades

Distribui calor de forma uniforme e minimiza danos aos cabelos

Equipado com uma grade traseira removível, que facilita a limpeza do equipamento

Contém um bocal direcionador e alça para pendurar

Potência de 2.000W

Disponível em diferentes cores e voltagens (110V e 220V); preços podem variar

O que diz quem comprou?

Na Amazon, esse secador tem mais de 6,4mil avaliações dos consumidores, com nota média de 4,4 estrelas (máximo de cinco). Segundo os consumidores, os principais pontos positivos do secador são a leveza, custo-benefício e a eficiência na secagem dos fios.

Produto excelente, foi o secador com melhor custo-beneficio que encontrei. Potente e esquenta bastante. Giovana Bueno

Secador leve, gostei bastante. Como eu tenho pouco cabelo, consegui secar rápido e achei que cumpre bem o propósito. Design bonito também. Mires Guedes

Amo esse secador. Além de ter um ótimo custo-benefício, ele é excelente. Já havia tido um desse antes e durou uma eternidade. Vim e comprei igual ao que eu usava. Elen P.

O secador é bonito esteticamente. Não usei muito ainda, mas achei que ele tem uma potência bem boa para ser usado em casa. Não é tão pesado, achei confortável. (...) Fernanda Nichele Mastrogiacomo

Secador muito bom, leve e potente. Seca bem rápido, considerando que eu tenho bastante cabelo. Camila Iunes

Pontos de atenção

Há também alguns compradores que relataram o desligamento do secador ao superaquecer, além de problemas com o encaixe do bico adaptador e plug. Confira os comentários avaliativos:

O plug da tomada não é o padrão brasileiro, é aqueles dois pinos mais grossos. Tive que comprar um adaptador para usar. O secador em si é bom. Marcela

O secador é bom, mas já aconteceu de se desligar por superaquecimento, mesmo utilizando pouco. Amanda

Minha única queixa é que o bico adaptador solta durante o uso. Sempre que vou secar o cabelo, a ponta cai umas três ou quatro vezes, por mais que eu tenha cuidado. Ela fica solta. Greice Costa

Para mim, que tenho cabelo curto, funciona bem. Mas, para quem tem cabelo grande, como o da minha filha, não recomendo. Ele não aguenta ficar muito tempo ligado e acaba desligando sozinho. Tem que esperar esfriar para ligar novamente. Simone Costa

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.