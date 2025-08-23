Topo

Senado aprova acordo que acaba com taxas de roaming no Mercosul

Operadoras deverão cobrar a mesma tarifa para quem estiver em países do Mercosul - D3sign/Getty Images
Do UOL, em São Paulo

23/08/2025 11h10

O Senado aprovou nesta quarta-feira (20) o acordo que elimina as tarifas de roaming internacional entre países do Mercosul. A medida segue agora para promulgação.

Como vai funcionar

Texto do PDL 159/2022 prevê que operadoras cobrem o mesmo valor dos serviços móveis nacionais. Usuários em viagem dentro do bloco pagarão as mesmas tarifas que pagam em seu país de origem.

Cada país deve garantir transparência nos preços. O acordo também prevê mecanismos para reduzir barreiras ao uso de alternativas tecnológicas ao roaming. A medida vale para estados-partes do Mercosul, que são os membros plenos do bloco: Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. A Venezuela está suspensa desde 2016.

Haverá mecanismos de solução de conflitos entre operadoras. O objetivo é assegurar que a qualidade do serviço seja equivalente para clientes locais e para usuários em roaming — mesmo sem a cobrança habitual.

Roaming é quando uma linha de celular é ativada fora da área de cobertura e precisa usar uma segunda rede — que não a da sua operadora — para ser localizada. A tecnologia é usada para que linhas de celulares funcionem longe do local onde estão registradas (em outro código de área ou DDD) ou em áreas onde a operadora do usuário não tem infraestrutura.

Relator do projeto de lei, Sergio Moro (União-PR) defendeu a medida como avanço na integração regional. Ele afirmou que o acordo — que começou a ser discutido em 2019 e conquistou aval da Câmara em dezembro do ano passado — traz benefícios diretos para os cidadãos do Mercosul.

Residentes em áreas de fronteira serão os principais beneficiados. Segundo Moro, muitos são obrigados a pagar roaming diariamente em deslocamentos de trabalho, estudo ou negócios.

