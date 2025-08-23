Topo

Notícias

Menina de 12 anos é morta a tiros a caminho da escola na Bahia

Menina foi baleada no caminho para a escola - Reprodução/Redes Sociais
Menina foi baleada no caminho para a escola Imagem: Reprodução/Redes Sociais
Debora Alexandre
do UOL

Do UOL, em São Paulo

23/08/2025 16h58

Ágatha Santana Pereira, de 12 anos, foi baleada ontem em São Félix, no Recôncavo Baiano. A Polícia Civil investiga o caso.

O que aconteceu

Menina seguia para a escola quando foi atingida por tiros. De acordo com o registro da ocorrência, dois homens em uma motocicleta passaram atirando no local onde Ágatha foi encontrada morta, no bairro 135, região da Volta do Turirim.

Relacionadas

Empresário é indiciado por morte de jovem enterrada no sítio dele em SP

Foragido manda mensagem a delegado e se entrega em MG: 'Virei evangélico'

Motorista de Porsche mata mulher e fere duas em atropelamento em SC

Ágatha era aluna da escola Balão Mágico, que prestou condolências nas redes sociais. "É com profundo pesar que anunciamos o falecimento de Ágatha Santana Pereira. [...] Nossas condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável", dizia a publicação.

Investigação ainda não identificou os autores e busca esclarecer a motivação do crime. Quem investiga o caso é Delegacia Territorial de São Félix, que confirmou ao UOL ter expedido guias de perícia e necropsia. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) e não há informações sobre velório e sepultamento.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Chuvas provocam cancelamento de voos em Porto Alegre e alagam cidade

Tropas da Europa na Ucrânia: que opções estão na mesa?

Agosto mantém baixos índices de queimadas após semana crítica

Haddad cita incerteza sobre o quanto o governo dos EUA 'vai atrapalhar' negociações climáticas

Países defendem fundo florestal com recursos carimbados para indígenas

Lula herdou Brasil em 2022 muito diferente do que em 2002, diz Haddad

Shnaider e Alexandrova vão se enfrentar na final do WTA 500 de Monterrey

Funcionária desvia R$ 560 mil de empresa e compra carro, diz polícia

Atlético de Madrid empata em casa com Elche (1-1) pela 2ª rodada do Espanhol

Alemanha já não pode mais bancar Estado de bem-estar social, diz premiê

Arte indígena ganha exposição em Petrópolis