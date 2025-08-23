Topo

Notícias

Macron discute Ucrânia e Oriente Médio com presidente da África do Sul

23/08/2025 14h46

(Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que conversou com o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, sobre a Ucrânia, o Oriente Médio e outras crises internacionais neste sábado.

A discussão incluiu "a guerra de agressão travada pela Rússia contra a Ucrânia no contexto da reunião de segunda-feira em Washington, bem como a situação na região dos Grandes Lagos", disse Macron em uma publicação no X.

Os líderes concordaram em se reunir novamente em setembro, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, acrescentou.

(Reportagem de Nilutpal Timsina em Bengaluru)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Secretário-geral da OEA pede coordenação e financiamento para apoiar o Haiti

Síria adia votação parlamentar em Sweida após violência sectária

Forças iranianas matam seis militantes, diz agência IRNA

Nigéria mata pelo menos 35 combatentes islâmicos perto da fronteira com Camarões, diz força aérea

Chefe da ONU pede que Israel pare de negar a fome que criou em Gaza

Morre o pianista Miguel Proença, aos 86 anos

Defesa aérea russa derruba drone voando em direção a Moscou, aeroportos regionais são fechados

Senado do Texas aprova projeto de lei que redistribui distritos

Motorista de Porsche mata mulher e fere duas em atropelamento em SC

EUA planeja deportar salvadorenho para Uganda, denunciam advogados

Cortes na ciência nos EUA aceleram êxodo de pesquisadores rumo à China