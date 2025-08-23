Lyle Menendez tem liberdade condicional negada após 35 anos de prisão por assassinatos dos pais

Por Steve Gorman

LOS ANGELES (Reuters) - Lyle Menendez, preso por 35 anos com seu irmão Erik pelos assassinatos de seus pais com espingardas em 1989 em sua casa em Beverly Hills, teve sua liberdade condicional negada na sexta-feira, um dia após a mesma decisão ter sido proferida contra seu irmão mais novo.

A decisão foi anunciada pelo Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia, a agência controladora do Conselho Estadual de Audiências de Liberdade Condicional, ao final de uma sessão de mais de 11 horas.

Os comissários de liberdade condicional designados para o caso concluíram que ainda havia indícios de que Lyle Menendez, de 57 anos, representaria um risco ao público se fosse libertado da custódia, de acordo com detalhes da audiência fornecidos a veículos de notícias, incluindo a Reuters, por meio de um repórter do grupo de mídia.

Menendez, vestido com uniforme azul de prisão, apareceu em um vídeo de uma penitenciária de San Diego, onde está encarcerado.

Seu irmão mais novo, Erik Menendez, de 54 anos, teve sua liberdade condicional negada após uma sessão semelhante de 10 horas na quinta-feira. Os dois podem solicitar liberdade condicional novamente dentro de três anos.

Os irmãos foram condenados por homicídio de primeiro grau em um julgamento três décadas atrás que atraiu intensa atenção da mídia nacional.

Eles admitiram ter atirado fatalmente nos pais, José e Kitty Menendez, em 20 de agosto de 1989, com espingardas calibre 12, enquanto o casal assistia à televisão na sala de estar de sua casa. Mas os irmãos alegam que agiram em legítima defesa, temendo por suas vidas após anos de abuso sexual cometido pelo pai, um rico executivo da indústria do entretenimento, e abuso emocional sofrido pela mãe. Os irmãos tinham 21 e 18 anos na época.

Os promotores argumentaram que os assassinatos foram friamente calculados e motivados pela ganância, ou seja, pelo desejo dos irmãos de herdar a fortuna multimilionária dos pais.

Explicando o raciocínio por trás da decisão de sexta-feira, a comissária de liberdade condicional Julie Garland disse que a natureza "insensível" dos assassinatos, bem como os esforços de Lyle Menendez para encobrir seu papel no crime posteriormente, continuaram sendo fatores na negação.

Em uma declaração final emocionada antes da decisão do conselho, Menendez disse que estava "profundamente arrependido de quem eu era... pelo mal que todos sofreram".

Embora suas expressões de remorso parecessem genuínas, "você luta contra traços de personalidade antissociais, como engano, minimização e quebra de regras, que se escondem por trás dessa superfície positiva", disse Garland a Menendez no final da audiência.

Os comissários concentraram grande parte de sua atenção durante a sessão no uso repetido de celulares contrabandeados por ambos os irmãos, violando as regras da prisão.

"Pessoas encarceradas que quebram regras" têm maior probabilidade de quebrar as regras da sociedade", disse Garland.

Vários parentes próximos falaram em nome dos irmãos durante as audiências em apoio à libertação deles em prol da recuperação da família.

Os dois estão presos desde março de 1990 e foram condenados originalmente em julho de 1996 a duas penas consecutivas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

Em maio deste ano, suas sentenças foram reduzidas para 50 anos de prisão perpétua, de acordo com o estatuto de infratores juvenis da Califórnia, que se aplica a réus que tinham menos de 26 anos quando cometeram um crime, tornando-os elegíveis para liberdade condicional após cumprirem metade da pena.

(Reportagem de Steve Gorman em Los Angeles)