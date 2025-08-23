Topo

Notícias

Com prêmio estimado de R$ 1,8 milhão, veja dezenas sorteadas da Lotofácil

GUILHERME DIONíZIO/ESTADÃO CONTEÚDO
Imagem: GUILHERME DIONíZIO/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Colaboração para o UOL

23/08/2025 20h22

A Lotofácil sorteou hoje as dezenas do concurso 3477.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 02-03-05-06-08-12-15-16-17-18-20-21-23-24-25.

Relacionadas

Dupla Sena: Prêmio acumula e vai a R$ 4,7 milhões; veja números sorteados

Ninguém acerta Lotomania e prêmio chega a R$ 1 milhão; veja números

O prêmio estimado é de R$ 1,8 milhão.

A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.

Como participar do próximo sorteio da Lotofácil?

Você pode fazer a sua aposta na Lotofácil até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa. Ou seja, é possível registrar o seu jogo até às 19h do dia do sorteio. São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta agora custa R$ 3,50, enquanto a mais cara chega a mais de R$ 54,2 mil. Também é possível usar a "Surpresinha" para deixar o sistema escolher os números por você.

Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Lotofácil?

Com a aposta mínima (R$ 3,50), jogando 15 dezenas, a chance de acertar todas elas é de uma em quase 3,3 milhões. Jogando com mais uma dezena, o valor do jogo sobe para R$ 56, mas as probabilidades aumentam: passam a ser de uma em pouco mais de 204 mil. Quem apostar em 20 números aumenta a chance de vitória para uma em 211. A Lotofácil tem ainda prêmios para quem acertar 14, 13, 12 e 11 pontos. Com a menor aposta, a chance de ganhar pelo menos o prêmio de R$ 5 é de uma em 11.

Como funciona o bolão da Lotofácil?

A Lotofácil também tem um bolão disponível para apostas em grupo. O preço mínimo cobrado pela Caixa nessa modalidade é de R$ 14, e as cotas de cada participante devem partir de R$ 4,50. Nas apostas com 15 números, a quantidade de cotas permitidas varia entre duas e oito. Com 20 dezenas, serão permitidas até 100 cotas. É possível fazer até dez apostas por bolão entre 15 e 18 dezenas. Com 19, o número cai para seis. Jogando 20 números, é permitido fazer apenas uma aposta.

Tem outras dúvidas? Confira as respostas para as perguntas mais frequentes sobre a Lotofácil.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Venus Williams volta ao US Open aos 45 anos: "O tênis está no meu DNA"

Swiatek minimiza seu status de favorita antes do US Open

Alcaraz diz estar "mais bem preparado" para o US Open do que em 2024

Com prêmio estimado de R$ 1,8 milhão, veja dezenas sorteadas da Lotofácil

MP da Colômbia acusa guerrilheiros por ataque com caminhão-bomba

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 18,2 milhões; confira números e time

Ninguém acerta Quina e prêmio sobe para R$ 12,5 milhões; veja números

Mega-Sena acumula prêmio vai a R$ 35 milhões; confira dezenas sorteadas

Moraes pede extradição de Tagliaferro, seu ex-assessor que está na Itália

+ Milionária acumula e prêmio vai a R$ 148 milhões; veja números e trevos

Barça vence de virada na visita ao Levante (3-2) pela 2ª rodada do Espanhol