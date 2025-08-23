Topo

Notícias

Leverkusen de Ten Hag estreia na Bundesliga com derrota para o Hoffenheim (2-1)

23/08/2025 14h03

Em sua primeira partida no comando do Bayer Leverkusen, o técnico holandês Erik ten Hag estreou neste sábado (23) com uma derrota em casa por 2 a 1 diante do Hoffenheim, na primeira rodada do Campeonato Alemão, na qual o Eintracht Frankfurt, terceiro colocado na temporada passada, goleou o Werder Bremen por 4 a 1. 

O ex-técnico do Ajax e do Manchester United, que chega a Leverkusen com a difícil tarefa de substituir Xabi Alonso - hoje no Real Madrid após sua passagem de sucesso pela Alemanha - começou bem, com o inglês Jarrell Quansah abrindo o placar aos seis minutos, em lance de bola parada. 

O zagueiro de 22 anos, contratado junto ao Liverpool, cabeceou para o gol após uma cobrança de falta do espanhol Álex Grimaldo de dentro da área. 

Mas o Hoffenheim, que lutou para evitar o rebaixamento na temporada passada, reagiu com gols do Kosovar Fisnik Asllani, com um potente chute de pé esquerdo (25'), e de Tim Lemperle, com um disparo da entrada da área no início do segundo tempo (52').

Em outra partida deste sábado, o Eintracht Frankfurt, que disputará a Liga dos Campeões após ter sido a surpresa na temporada passada, começou a temporada com força, derrotando o Werder Bremen por 4 a 1. O francês Jean-Matteo Bahoya, de 20 anos, se destacou, marcando dois gols. 

O Stuttgart, campeão da Copa da Alemanha na temporada passada, começou com uma derrota por 2 a 1 para o Union Berlin na capital alemã, enquanto Wolfsburg e Augsburg venceram pelo mesmo placar, 3 a 1, em suas visitas a Heidenheim e Freiburg, quinto colocado na Bundesliga do ano passado.  

A temporada da Bundeliga começou na sexta-feira com uma goleada do favorito ao título, o Bayern de Munique, por 6 a 0 sobre o RB Leipzig, com o colombiano Luis Díaz marcando seu primeiro gol na Bundesliga e Harry Kane balançando as redes três vezes.

mcd/dr/aam

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Autoridades libertam reféns capturados por membros de gangues em prisões da Guatemala

Leverkusen de Ten Hag estreia na Bundesliga com derrota para o Hoffenheim (2-1)

Hostilidade dos EUA contra o Brasil tem finalidade de reabilitar a extrema-direita, diz Haddad

Polônia: marcha anti-imigrantes mira refugiados vindos da Ucrânia

Haddad: 20 milhões de brasileiros não deveriam estar pagando IR

Moradia gratuita em cidade alemã atrai centenas de candidatos

Espanha vislumbra fim dos incêndios, Portugal perde mais um bombeiro

Trump anuncia tarifas contra móveis importados e derruba ações nos EUA

Olodum comandará a tradicional Lavagem de Madeleine, em Paris 

PGR denuncia ex-assessor de Moraes por violar sigilo funcional e obstruir a Justiça

O 'Caribe da Baviera', nova vítima do turismo em massa