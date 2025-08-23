Topo

Notícias

Lagarde: inflação caiu drasticamente na zona do euro e mercado de trabalho superou choques bem

São Paulo

23/08/2025 13h53

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que o mercado de trabalho europeu superou os choques recentes de uma forma "inesperadamente boa", auxiliado por uma combinação de ventos favoráveis globais e forças internas, em discurso preparado para um painel no Simpósio de Jackson Hole, neste sábado, 23.

Segundo ela, o crescimento do emprego na zona do euro tem sido significativamente mais forte do que os padrões históricos teriam previsto, mas está acompanhado por um declínio na média de horas trabalhadas.

Lagarde ainda destacou a relação da migração com o mercado de trabalho europeu e ponderou que a migração pode, em princípio, desempenhar um papel crucial no alívio das restrições de oferta de mão de obra em algumas regiões.

Em relação à inflação, a presidente do BCE disse: "A inflação caiu drasticamente na zona do euro, e a um custo notavelmente baixo em termos de emprego".

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Autoridades libertam reféns capturados por membros de gangues em prisões da Guatemala

Leverkusen de Ten Hag estreia na Bundesliga com derrota para o Hoffenheim (2-1)

Hostilidade dos EUA contra o Brasil tem finalidade de reabilitar a extrema-direita, diz Haddad

Polônia: marcha anti-imigrantes mira refugiados vindos da Ucrânia

Moradia gratuita em cidade alemã atrai centenas de candidatos

Espanha vislumbra fim dos incêndios, Portugal perde mais um bombeiro

Trump anuncia tarifas contra móveis importados e derruba ações nos EUA

Olodum comandará a tradicional Lavagem de Madeleine, em Paris 

PGR denuncia ex-assessor de Moraes por violar sigilo funcional e obstruir a Justiça

O 'Caribe da Baviera', nova vítima do turismo em massa

Dubai atrai recorde de milionários devido à ausência de impostos e vida de luxo