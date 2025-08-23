Juiz impede Trump de reter fundos de Los Angeles e outras cidades-santuário

Um juiz federal dos EUA impediu na sexta-feira que o governo de Donald Trump retivesse financiamento federal de mais de 30 jurisdições consideradas santuários, incluindo Los Angeles, Baltimore, Boston e Chicago, que se recusaram a cooperar com a repressão radical do presidente republicano à imigração.

O juiz distrital dos EUA William Orrick expandiu uma liminar que ele emitiu inicialmente em abril, abrangendo 16 cidades e condados, incluindo San Francisco, onde ele mora, para cobrir um novo grupo de governos locais que recentemente se juntaram ao caso e buscaram ser protegidos por sua ordem judicial.

O processo foi aberto depois que Trump assinou dois decretos em janeiro e fevereiro que, segundo as cidades e condados, ameaçavam ilegalmente cortar o financiamento a eles, a menos que cooperassem com as autoridades federais de imigração, incluindo o Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA.

Essas ordens tinham como alvo as chamadas cidades-santuário, que têm leis e políticas que limitam ou impedem que as autoridades locais auxiliem agentes federais em prisões civis de imigração.

Orrick disse na sexta-feira que as ordens de Trump "ameaçam reter todo o financiamento federal dos demandantes como jurisdições santuários se eles não adaptarem suas políticas e práticas para se adequarem às preferências do governo Trump".

"Essa ameaça coercitiva (e quaisquer ações que as agências tomem para concretizar essa ameaça, ou outros decretos emitidos pelo presidente com o mesmo objetivo) é inconstitucional, então eu proibi seu efeito", escreveu Orrick. "Faço isso novamente hoje para a proteção das novas partes neste caso."

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O governo Trump já está recorrendo da decisão anterior de Orrick.

Entre as cidades incluídas na nova ordem de Orrick está Los Angeles. O envio da Guarda Nacional por Trump em junho para patrulhar Los Angeles após protestos contra a intensificação das operações federais de imigração é objeto de um processo separado movido pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom.