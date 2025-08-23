Japão e Coreia do Sul concordam sobre cooperação mais estreita

Por Tim Kelly e Joyce Lee

TÓQUIO (Reuters) - O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, e o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, concordaram neste sábado em estreitar os laços econômicos e de segurança antes da cúpula planejada de Lee com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na segunda-feira.

Em sua primeira visita oficial ao Japão desde que assumiu o cargo em junho, Lee se encontrou com Ishiba na residência do primeiro-ministro em Tóquio para discutir os laços bilaterais entre os vizinhos do Leste Asiático, incluindo uma coordenação de segurança mais estreita com os EUA sob um pacto trilateral assinado por seus antecessores.

"À medida que o ambiente estratégico em torno de nossos países se torna cada vez mais severo, a importância de nossas relações, bem como da cooperação trilateral com os Estados Unidos, continua a crescer", disse Ishiba em um anúncio conjunto com Lee após a reunião.

Os líderes concordaram em retomar a diplomacia itinerante, expandir intercâmbios como programas de férias-trabalho e intensificar a cooperação em defesa, segurança econômica, inteligência artificial e outras áreas. Também prometeram uma coordenação mais estreita contra as ameaças nucleares e de mísseis da Coreia do Norte.

A vitória eleitoral repentina do liberal Lee -- após o impeachment do presidente conservador Yoon Suk Yeol por declarar lei marcial -- levantou preocupações em Tóquio de que as relações com Seul poderiam azedar.

Lee criticou esforços passados para melhorar os laços desgastados pelo ressentimento persistente em relação ao domínio colonial japonês na Península Coreana entre 1910 e 1945.

Na semana passada, o governo sul-coreano expressou "profunda decepção e pesar" depois que autoridades japonesas visitaram um santuário em Tóquio para os mortos de guerra do Japão, que muitos coreanos veem como um símbolo da agressão japonesa em tempos de guerra.

Em Tóquio, no entanto, Lee reafirmou o apoio a relações mais próximas com o Japão, como fez quando se encontrou com Ishiba pela primeira vez em junho, em paralelo a uma cúpula do Grupo dos Sete no Canadá.

Apesar das diferenças, os dois aliados dos EUA dependem fortemente de Washington para conter a crescente influência regional da China. Juntos, eles abrigam cerca de 80.000 soldados norte-americanos, dezenas de navios de guerra norte-americanos e centenas de aeronaves militares.

"Concordamos que a cooperação inabalável entre a Coreia do Sul, os EUA e o Japão é fundamental na situação internacional em rápida mudança, e decidimos criar um ciclo virtuoso no qual o desenvolvimento das relações entre a Coreia do Sul e o Japão leva a uma cooperação mais forte", disse Lee ao lado de Ishiba.

Em Washington, Lee e Trump devem discutir questões de segurança, incluindo a China, a Coreia do Norte e a contribuição financeira de Seul para as forças dos EUA estacionadas na Coreia do Sul — algo que o líder dos EUA tem pressionado repetidamente para aumentar.

O Japão e a Coreia do Sul também compartilham interesses comerciais, tendo ambos concordado com tarifas de 15% sobre as importações de seus produtos pelos EUA, depois que Trump ameaçou impor tarifas mais altas.

(Reportagem de Tim Kelly em Tóquio e Joyce Lee em Seul)