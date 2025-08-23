Topo

Haddad: Lula e Alckmin agem sem bravata, mas com firmeza sobre tarifas dos EUA

23/08/2025 18h15

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou à TV GGN que o governo brasileiro atua de forma estratégica frente às tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. "Lula e Alckmin agem sem bravata, mas com firmeza sobre tarifas dos EUA", disse, referindo-se ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice-presidente, Geraldo Alckmin, destacando que a prioridade é proteger a economia nacional sem recorrer a confrontos diretos.

Haddad lembrou o impacto dessas tarifas no consumidor norte-americano, usando exemplos de produtos exportados pelo Brasil aos Estados Unidos. "Carne e café estão mais caros nos EUA; mesma peça de carne a R$ 40 aqui custa US$ 120 lá".

O ministro ressaltou que, embora haja desafios no curto prazo, os produtos brasileiros continuam competitivos internacionalmente e que outros mercados seguem abertos para exportações.

Segundo ele, a postura de Lula e Alckmin reflete uma estratégia mais ampla de defesa da economia, combinando proteção de setores produtivos e ampliação de parcerias comerciais, ao mesmo tempo em que busca reduzir efeitos negativos de tarifas elevadas sobre o consumidor e o comércio internacional.

