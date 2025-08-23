Topo

Haddad cita incerteza sobre o quanto o governo dos EUA 'vai atrapalhar' negociações climáticas

São Paulo

23/08/2025 18h11

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a incerteza em torno das negociações climáticas internacionais diante do cenário político nos Estados Unidos. "Não sabemos o quanto o governo dos EUA vai atrapalhar o andamento dessas negociações", afirmou, neste sábado, em entrevista à TV GGN.

Haddad avaliou que o país norte-americano atravessa um momento singular, alertando para possíveis retrocessos ambientais, democráticos, políticos e geopolíticos.

Ele citou como exemplo o recente cancelamento de US$ 19 bilhões em investimentos em transição energética pelo governo norte-americano. "Não sabemos até onde vai retrocesso ambiental, democrático, político, geopolítico nos EUA", disse.

O ministro também relembrou o histórico de ingerência dos EUA na América do Sul, incluindo a participação em ditaduras na região ao longo do século 20, ressaltando que essas ações reforçam a complexidade das relações internacionais no contexto atual.

