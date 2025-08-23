Topo

Notícias

Gerente de parque de diversões é denunciado na França por negar entrada de israelenses

23/08/2025 17h00

O gerente de um parque de diversões da França que negou a entrada de um grupo de menores israelenses foi acusado neste sábado de "discriminação por motivo de origem, etnia ou nacionalidade", e liberado, anunciou o Ministério Público.

O gerente do parque, localizado em Porte-Puymorens, negou na última quinta-feira a entrada no local de um grupo de 150 menores israelenses de 8 a 16 anos, apesar de eles terem reservado os ingressos. Essa "discriminação", caracterizada pela "negação de um bem ou serviço em local aberto ao público, ou proibição de acesso", acarreta pena de até cinco anos de prisão e multa de até 75.000 euros, segundo o MP de Perpignan.

O homem, 52, que estava em prisão preventiva desde quinta-feira, compareceu hoje perante um juiz. Ele disse que sua recusa não se deveu a considerações ideológicas, e sim a questões de segurança.

O ministro do Interior da França, Bruno Retailleau, descreveu ontem o incidente como "grave". "Espero que a Justiça seja firme. Não se pode deixar isso passar", comentou Retailleau, que citou o aumento dos "atos antissemitas".

dmc/pta/an/eg/lb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Pai de santo é condenado a 53 anos de prisão por estupro de menores

Gerente de parque de diversões é denunciado na França por negar entrada de israelenses

Menina de 12 anos é morta a tiros a caminho da escola na Bahia

Secretário-geral da OEA pede coordenação e financiamento para apoiar o Haiti

Síria adia votação parlamentar em Sweida após violência sectária

Forças iranianas matam seis militantes, diz agência IRNA

Nigéria mata pelo menos 35 combatentes islâmicos perto da fronteira com Camarões, diz força aérea

De Bruyne marca e Napoli vence Sassuolo (2-0) em sua estreia no Italiano

Exposições no Sesc abrem Temporada França-Brasil 2025 em São Paulo

Chefe da ONU pede que Israel pare de negar a fome que criou em Gaza

Morre o pianista Miguel Proença, aos 86 anos