Forças iranianas matam seis militantes, diz agência IRNA

23/08/2025 16h14

DUBAI (Reuters) - As forças de segurança iranianas mataram a tiros seis militantes em um confronto no sudeste do Irã neste sábado, um dia depois de rebeldes armados matarem cinco policiais na região, informou a agência de notícias oficial IRNA.

A IRNA afirmou que evidências demonstravam que o grupo tinha ligações com Israel e pode ter sido treinado pela agência de espionagem israelense Mossad. Não houve reação imediata de Israel à alegação.

Outros dois membros do grupo militante foram presos, segundo a reportagem. Todos os militantes, exceto um, eram estrangeiros, acrescentou, sem informar sua nacionalidade.

A polícia iraniana disse neste mês que prendeu cerca de 21.000 suspeitos durante a guerra de 12 dias com Israel em junho.

O sudeste do Irã tem sido palco de confrontos esporádicos entre forças de segurança e grupos armados, incluindo militantes sunitas e separatistas que dizem estar lutando por mais direitos e autonomia.

Teerã diz que alguns deles têm laços com potências estrangeiras e estão envolvidos em contrabando e insurgência transfronteiriços.

(Reportagem da redação de Dubai; reportagem adicional de Emily Rose em Jerusalém)

