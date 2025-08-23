Topo

Notícias

Foragido manda mensagem a delegado e se entrega em MG: 'Virei evangélico'

Suspeito enviou mensagem ao delegado e se entregou à polícia - Reprodução
Suspeito enviou mensagem ao delegado e se entregou à polícia Imagem: Reprodução
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

23/08/2025 11h51

Um homem de 23 anos que estava foragido da Polícia Civil de Araguari, em Minas Gerais, surpreendeu o delegado Fernando Storti, ao contatá-lo por mensagem no Instagram na quinta-feira (21), e avisar que gostaria de se entregar.

O que aconteceu

Homem era procurado pela PCMG sob a acusação de associação criminosa. O suspeito, que não teve a identidade revelada, tinha sido um dos alvos da terceira fase da Operação Aqueronte, realizada nesta semana, que investiga a ação de facções no Triângulo Mineiro.

Na mensagem enviada ao delegado, o jovem disse estar arrependido de sua vida no crime, que se converteu evangélico e gostaria de "pagar pelo erro" cometido. "Oi, delegado, boa noite. Meu nome tá na lista de mandato, estou em Unaí. Amanhã irei me entregar em Araguari. Estou trabalhando carteira assinada, sei que errei no passado, mas hoje sou evangélico e tô indo na igreja. Não quero fugir e tenho que pagar pelo meu erro. Eu quero me entregar amanhã pela manhã", disse ele na mensagem a Storti.

Jovem cumpriu o que disse ao delegado e se entregou na Delegacia de Araguari na manhã de ontem. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, ele deverá responder por associação criminosa e está à disposição da Justiça estadual. Como o homem não teve a identidade divulgada, não foi possível localizar a defesa dele.

Operação Aqueronte

Rapaz que se arrependeu da vida no crime e se entregou à polícia era um dos 36 alvos da Operação Aqueronte. A ação foi deflagrada nas cidades de Araguari, Uberlândia, Sacramento, Uberaba, Araxá e Coronel Fabriciano, em Minas; e na cidade de Praia Grande, em São Paulo.

Terceira fase da Operação, que ocorreu nesta semana, prendeu 11 pessoas. Também foram apreendidas uma arma de fogo, munições, rádios e drogas.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Trump anuncia tarifas contra móveis importados e derruba ações nos EUA

PGR denuncia ex-assessor de Moraes por violar sigilo funcional e obstruir a Justiça

O 'Caribe da Baviera', nova vítima do turismo em massa

Dubai atrai recorde de milionários devido à ausência de impostos e vida de luxo

Juiz impede Trump de reter fundos de Los Angeles e outras cidades-santuário

Chefe da inteligência militar dos EUA é demitido após relatório sobre ataques no Irã

Lyle Menendez tem liberdade condicional negada após 35 anos de prisão por assassinatos dos pais

Congresso aprova fim da cobrança de roaming no Mercosul

Filme celebrado em Cannes é promessa da Alemanha ao Oscar

Foragido manda mensagem a delegado e se entrega em MG: 'Virei evangélico'

Primeira-dama turca pede que Melania Trump fale sobre Gaza