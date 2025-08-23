Foragido manda mensagem a delegado e se entrega em MG: 'Virei evangélico'

Um homem de 23 anos que estava foragido da Polícia Civil de Araguari, em Minas Gerais, surpreendeu o delegado Fernando Storti, ao contatá-lo por mensagem no Instagram na quinta-feira (21), e avisar que gostaria de se entregar.

O que aconteceu

Homem era procurado pela PCMG sob a acusação de associação criminosa. O suspeito, que não teve a identidade revelada, tinha sido um dos alvos da terceira fase da Operação Aqueronte, realizada nesta semana, que investiga a ação de facções no Triângulo Mineiro.

Na mensagem enviada ao delegado, o jovem disse estar arrependido de sua vida no crime, que se converteu evangélico e gostaria de "pagar pelo erro" cometido. "Oi, delegado, boa noite. Meu nome tá na lista de mandato, estou em Unaí. Amanhã irei me entregar em Araguari. Estou trabalhando carteira assinada, sei que errei no passado, mas hoje sou evangélico e tô indo na igreja. Não quero fugir e tenho que pagar pelo meu erro. Eu quero me entregar amanhã pela manhã", disse ele na mensagem a Storti.

Jovem cumpriu o que disse ao delegado e se entregou na Delegacia de Araguari na manhã de ontem. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, ele deverá responder por associação criminosa e está à disposição da Justiça estadual. Como o homem não teve a identidade divulgada, não foi possível localizar a defesa dele.

Operação Aqueronte

Rapaz que se arrependeu da vida no crime e se entregou à polícia era um dos 36 alvos da Operação Aqueronte. A ação foi deflagrada nas cidades de Araguari, Uberlândia, Sacramento, Uberaba, Araxá e Coronel Fabriciano, em Minas; e na cidade de Praia Grande, em São Paulo.

Terceira fase da Operação, que ocorreu nesta semana, prendeu 11 pessoas. Também foram apreendidas uma arma de fogo, munições, rádios e drogas.