Festival Cine Inclusão 60+ discute etarismo e envelhecimento

Apresentação de filmes que discutem o envelhecimento e o etarismo é a proposta do Festival Cine Inclusão 60+, que chega neste ano à sua quinta edição. A mostra é a única do país dedicada exclusivamente ao público 60+ nas áreas de difusão, capacitação e produção audiovisual e pretende reforçar a ideia de que o envelhecimento pode transformar o audiovisual e a sociedade.

A partir deste sábado (23), o festival vai apresentar 28 curtas-metragens nacionais e latino-americanos que valorizem obras que tragam pessoas idosas como seu tema central, seja como protagonistas ou como criadoras.

Notícias relacionadas:

"O festival é uma janela para cineastas 60+ difundirem seus trabalhos/ideias, além de propor uma discussão, por meio dos 28 curtas-metragens que fazem parte da nossa programação, sobre novas perspectivas sobre o envelhecimento", disse Daniel Gaggini, diretor da mostra.

Além de apresentar novos olhares sobre o envelhecimento, a curadoria desta edição buscou apresentar uma diversidade de gêneros, formatos e origens, reunindo produções brasileiras e de outros países latino-americanos como Argentina, Uruguai, Costa Rica, Panamá e Equador.

O evento é gratuito e segue até o dia 31 de agosto na cidade de São Paulo e no distrito de Sousas, em Campinas. Na capital paulista, as sessões serão realizadas no Espaço Petrobras de Cinema, no Cine Bijou e no Cine Favela.

>>Em 15 anos, Estatuto do Idoso deu visibilidade ao envelhecimento

Festival

O festival é dividido em três grandes mostras. A primeira delas é a Competitiva e que apresenta obras vindas de sete estados brasileiros, que tratam sobre envelhecimento.

"Estamos atualizando a premência de tirar o feminino da imperceptibilidade e trazer à superfície esta maneira acolhedora, amorosa, zelosa e até libertária de lidar com a vida", disse a curadora Imara Reis.

Já a Mostra 60+ em Ação apresenta produções feitas por pessoas com mais de 60 anos. "A Mostra 60+ em Ação traz um olhar de documentaristas mais vividos, que nos apresentam nosso querido e combalido Brasil. Não é sempre que temos a oportunidade de saber como são estas diversas perspectivas de nosso país", ressaltou Imara.

A última mostra é a Latina 60+, que é apresentada pela primeira vez no festival e traz filmes de países como Argentina, Uruguai, Costa Rica, Panamá e Equador, fruto de uma parceria com o Festival Internacional de Cine sobre Envejecimiento, em Montevidéu.

Abertura e encerramento

Na sessão de abertura, que está marcada para a manhã deste sábado no Espaço Petrobras de Cinema, serão apresentados os curtas Nação Comprimido, de Bruno Tadeu, que acompanha um militante gay que decide criar o primeiro lar de idosos LGBTQIA+ do Brasil, e A.Mare, de Rodrigo Campo, que resgata memórias de imigrantes italianos no interior paulista durante a ditadura militar.

Para a sessão de encerramento do festival, no Espaço Petrobras, na manhã do dia 31 de agosto, estará em exibição o curta Esta Noite Seremos Felizes, de Diego dos Anjos, uma história de amor entre duas pessoas (Bete Mendes e Othon Bastos) que se encontram toda semana em um baile para viver momentos de romance e fantasia. Nesta mesma sessão, serão apresentados curtas que foram produzidos durante oficinas de cinema com pessoas acima dos 60 anos.

A programação ainda prevê rodas de conversa e oficinas de cinema para pessoas idosas de territórios periféricos. Mais informações sobre o festival e a sua programação podem ser acessados pelo site do festival.