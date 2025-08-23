Estudo: tropa de Napoleão foi 'derrotada' por Salmonella e febre por piolho

O exército de Napoleão Bonaparte pode ter sido derrotado, na retirada da Rússia em 1812, por mais do que a linha de frente inimiga: parte de seus soldados morreu devido à bactérias que causaram febres e diarreia. A conclusão é de estudo conduzido por pesquisadores do Instituto Pasteur, em Paris, divulgado na plataforma bioRxiv e, por isso, ainda não revisado por cientistas independentes.

O que aconteceu

Pelo menos metade dos 600 mil soldados de Napoleão morreram devido à fome, baixíssimas temperaturas do inverno russo e doenças. Esta é uma estimativa aceita por historiadores e pela comunidade científica.

Estudiosos franceses encontraram evidências de que soldados tenham sofrido de febre paratifoide e febre recorrente. As provas foram encontradas em corpos de alguns dos 3.000 soldados descobertos em uma vala comum em Vilnius, na Lituânia, em 2001.

A febre paratifoide é causada pela bactéria Salmonella, encontrada em água ou alimentos contaminados. Cientistas detectaram nos restos mortais dos soldados a presença do sorotipo Paratyphi C da Salmonella enterica, mais frequentemente transmitida pela ingestão de sólidos ou líquidos que tiveram contato com as fezes de uma pessoa doente.

Já a febre recorrente é transmitida pela mordida de carrapatos ou piolhos. Os insetos infectam a pessoa com a bactéria Borrelias recurrentis, também encontrada nos soldados.

Pesquisadores sequenciaram o material genético de dentes de 13 soldados e encontraram também DNA dos patógenos. Havia indícios possíveis da presença de 14 microrganismos, mas apenas as duas bactérias deixaram resquícios significativos. "Apesar de não ser necessariamente fatal, a febre recorrente devido aos piolhos pode enfraquecer significativamente um indivíduo já exausto", explicam os pesquisadores no artigo.

Quatro soldados identificados como 87A, 92B, 95A e 97B tinham entre 30 a 970 fragmentos únicos de DNA compatíveis com a Salmonella. Já o soldado 93A possuía 4.060 fragmentos únicos de B. recurrentis, enquanto o soldado 92B também apresentou 320 (sendo 18 confirmados) da mesma bactéria.

Médicos da época registraram que soldados tiveram mesmo febres, diarreia, dores de cabeça e lesões de pele, sintomas comuns às duas doenças, mas atribuíram os sintomas a tifo. Eles ponderam, contudo, que é possível que outros combatentes não testados tenham sido afetados.

A análise de um número maior de amostras será necessária para entender completamente o espectro das doenças epidêmicas que impactaram o exército napoleônico durante a retirada da Rússia. Pesquisadores do Instituto Pasteur no artigo

Estudos anteriores, com testagem de PCR, tinham detectado a presença da bactéria Rickettsia prowazekii, que causa a forma mais grave e letal de tifo. Além disso, outros pesquisadores já afirmaram ter achado evidência de contaminação pela Bartonella quintana, que leva à febre das trincheiras. No entanto, os estudiosos do Pasteur não acharam sinais significativos de nenhuma das duas.

Mortes não teriam ocorrido em batalha porque soldados não teriam sido enterrados com suas armas, acreditam os especialistas. Muitos deles estavam na vala com seus uniformes e com os próprios cavalos. Por isso, o time francês concluiu ser seguro afirmar que as doenças tiveram um papel importante na destruição do poderoso exército de Napoleão.