Jogo 'Responda se Puder' promete divertir toda a família por menos de R$ 60

O jogo 'Responda se puder' é indicado para toda família Imagem: Reprodução/ Amazon
do UOL

Amanda Marques

Colaboração para o Guia de Compras UOL

23/08/2025 10h00

Quer se divertir aos domingos depois do almoço em família? O Guia de Compras UOL encontrou um produto que pode ajudar: o jogo "Responda se Puder", da marca Estrela. Com diferentes temas, os jogadores devem usar seus conhecimentos para conseguir o máximo de fichas até conquistar a vitória.

Esse jogo faz sucesso entre os consumidores da Amazon, registrando mais de 200 compras apenas no mês de julho. Descubra mais informações sobre o produto, como jogar e as avaliações de quem o comprou:

O que diz a Estrela sobre o jogo

Material de plástico e papelão;

Jogo do tipo ação, que envolve estratégia e raciocínio lógico;

Recomendado para dois a quatro jogadores;

Possui uma roleta, tabuleiro, quatro bolinhas, 54 fichas e uma casinha de centro;

Tempo estimado de jogo de 60 minutos;

Indicado para crianças de cinco anos e acima.

Como jogar

Antes de iniciar a partida, cada jogador deve pegar uma bolinha. Na primeira rodada, uma pessoa deve escolher um dos 24 temas disponíveis no tabuleiro e girar a roleta para sortear uma letra. Qualquer jogador pode pensar rapidamente e dizer em voz alta um exemplo relacionado ao tema com a letra sorteada.

Ao mesmo tempo em que fala a palavra, o jogador deve lançar sua bolinha. Se ela cair no buraco da base da casinha do tabuleiro, o jogador conquista o tema e coloca uma ficha no espaço correspondente. Caso não acerte, é necessário sortear outra letra e o jogo se repete.

Assim, o objetivo do jogo é conquistar o maior número de temas. O jogador com mais fichas no final vence.

O que diz quem jogou

O jogo tem mais de mil avaliações na Amazon, com nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). Segundo os consumidores, os principais pontos positivos do produto são a facilidade de jogar e o estímulo à aprendizagem.

O jogo é ótimo para estimular a memória e descontrair com a família inteira. Como presente, não desagradou. Elaine

É realmente legal jogar com a família e amigos, não é um jogo difícil e todos podem aproveitar. Gustavo Nadolny

O jogo é muito divertido e estimula a aprendizagem dos jogadores. Além disso, ele estimula a interatividade dos participantes, bem como permite que famílias e amigos se divirtam juntos. Néia Gava Rocha

Eu sempre adorei esse jogo, ganhei meu primeiro quando tinha 10 anos e serviu para aprender várias palavras novas e agilidades. Agora, comprei para meu filho de 6 anos que está se alfabetizando. Acho que ajuda ele a saber como se escrevem as palavras e que letra começa cada coisa. Luciana D'Oliveira Fabretti

Pontos de atenção

Contudo, há compradores que reclamam de temas considerados complexos para certas faixas etárias, além de criticarem a qualidade do material do jogo.

Achei a maior parte dos temas complexos, como canal do YouTube, marcas esportivas, artistas plásticos, entre outros. (...) Jamile

O jogo é tipo um stop ou adedonha, mas até aí joia. Porém, tem algumas categorias que achei nada a ver pra idade da minha filha [7 anos] como aplicativos de celular, canais de YouTube e time de futebol. Anúzia Barini

O jogo entrega o prometido, mas creio que a idade sugerida não condiz com o jogo. Indicaria para crianças acima de 7 anos. Laura Crippa do Amaral

A ideia do jogo é a mesma do jogo stop ou adedonha. Mas a qualidade do material deixa a desejar, as peças em papel de baixa qualidade, necessita de um manuseio cuidadoso. Michel Angelo Marques

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol Conheça o caranguejo fujão, a nova sensação entre as crianças! Estimula habilidades motoras, coordenação e reação. Recarregável via USB e construído com material resistente, é o parceiro perfeito para inúmeras aventuras! ??? Link na bio. #caranguejofujao #brinquedos #brinquedodecriança #TikTokmefezcomprar #dicas_utilidades #guiadecomprasuol #Amazon #TikTokMadeMeBult ? Flowery Resale - DJ BAI

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

