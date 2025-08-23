Ibirapuera: concessionária cobra quem dá treino e processa quem não paga

Oito meses após a Urbia — concessionária do Parque Ibirapuera — começar a cobrar taxas a assessorias esportivas que atuam no local, o processo de "legalização" dos grupos segue a passos lentos e até com acionamento da Justiça.

O que aconteceu

Taxa de R$ 10 por aluno é cobrada mensalmente para assessorias esportivas com cinco clientes ou mais. A justificativa dada pela concessionária para imposição dos boletos é "aprimorar a organização e a sustentabilidade das atividades no parque", além de "assegurar a segurança jurídica, a preservação do espaço e a responsabilidade compartilhada pelo bom uso da infraestrutura pública".

Taxas são aplicadas a quem faz uso comercial do parque, diz Urbia. Além de prestar serviços remunerados, os treinadores que pagam as mensalidades precisam ter formação em educação física e registro no conselho regional da categoria.

Até o momento, oito assessorias constam como credenciadas no parque. A concessionária afirmou, porém, que o número de profissionais formalmente cadastrados pode variar, uma vez que "o processo de adesão é contínuo". E acrescentou que "permanece em processo de diálogo e negociação com outras assessorias e profissionais para que também regularizem sua situação".

Grupo que representa 98 treinadores de corrida diz que modelo de cobrança é "arbitrário, unilateral e desrespeitoso". A ATC (Associação dos Treinadores de Corrida de São Paulo), afirmou ao UOL que três afiliados foram processados pela Urbia para obrigação da cobrança de mensalidades. Um deles perdeu em primeira instância e recorreu (veja mais sobre o caso abaixo).

Nem todos os grupos que atuam no local foram informados sobre a cobrança. A reportagem entrou em contato com um time de rugby, assessorias de ciclistas, assessorias de treinamento funcional, de yoga e de futebol. Nenhum deles foi procurado pela Urbia até o momento.

A representante de uma das assessorias acredita que grupos que têm maior número de atletas podem ter sido a "linha de frente" das taxas. Ao UOL, Claudia Franco, representante do CicloFemini — que ensina grupos de um a dois alunos a andar de bicicleta dentro do parque por vez — afirmou que imagina que a cobrança venha para eles em "um segundo momento". Ela disse ainda que o tema é polêmico, já que muitos atletas usam o espaço público para suas atividades.

Em cidades como São Paulo, a rua não é o local adequado para praticamente nenhum tipo de prática esportiva, por isso pessoas recorrem a parques públicos.

Claudia Franco, do CicloFemini, ao UOL

Uma assessoria de treinamento funcional gratuito é uma das que está pagando mensalidades. Ao UOL, a We Move explicou que faz os pagamentos porque é patrocinada pela lei de incentivo ao esporte do Governo Federal e, por lei, precisa de um contrato com autorização para operar.

Entenda a disputa

Urbia iniciou cobrança de taxa de assessorias esportivas e treinadores em janeiro no Ibirapuera. A cobrança, segundo a concessionária, foi implementada após a definição de regras discutidas desde 2022 para o uso comercial do parque público, com base no contrato de concessão municipal. O valor de R$ 10 por aluno seria baseado no rendimento dos profissionais e o custo seria "menor quanto maior o número de alunos".

Assessorias de corrida que não pagaram taxa foram acionadas na Justiça pela concessionária. Uma delas foi a The Run, que recebeu uma liminar desfavorável do Tribunal de Justiça de São Paulo. Questionada sobre os demais processos e se assessorias de outras modalidades esportivas foram processadas, a Urbia respondeu que não comenta ações judiciais em andamento. Ressaltou, porém, que qualquer um que atue comercialmente no parque sem contrato com a concessionária "está infringindo" regras da prefeitura.

Decisão do TJSP determinou que Urbia tem autorização para cobrar assessoria esportiva. A liminar argumentou que a The Run, "no exercício de sua atividade comercial", utiliza-se do espaço do parque, cujo custo de manutenção é da Urbia, "não lhe repassando valores para tal fruição, contrariamente ao que prevê o Contrato de Concessão onerosa do espaço público".

The Run recorreu da decisão judicial. Em nota, a assessoria, representada pela Associação dos Treinadores de Corrida, informou que entrou com um recurso contra a liminar e que pretende retomar suas atividades no Ibirapuera, atualmente suspensas.

Associação dos Treinadores de Corrida diz não se opor ao pagamento de taxas ao parque, mas ao modelo contratual da Urbia. Em nota, a ATC-SP afirma que o processo de cobrança conduzido pela Urbia foi marcado pela "ausência de diálogo e falta de critérios claros", o que a concessionária nega.

ATC diz que contrato da Urbia inclui "cláusulas de interpretação subjetiva" que garantem "vantagens" apenas à concessionária. Entre os itens contratuais questionados pela associação, está a responsabilidade da assessoria esportiva pelo atendimento médico de seus alunos no Ibirapuera. "Por qual razão a Urbia estaria isenta de prestar socorro aos alunos das assessorias, se, nos termos da legislação, o concessionário do serviço público é responsável pela prestação de serviços do tipo a todos os usuários do parque?", questiona a entidade.

Associação entrou com medida extrajudicial contra a Urbia e acionou Ministério Público. Desde então, o MP-SP apura a atuação da concessionária no Ibirapuera, enquanto a ATC diz que aguarda parecer do órgão para garantir a legalidade das cobranças da Urbia.

Concessionária diz que não tem responsabilidade por saúde de alunos, mas que segue prestando atendimento emergencial a todos. Ao UOL, a empresa falou que o atendimento aos casos de urgência dentro do parque "não exime os profissionais que oferecem serviços pagos de suas obrigações legais e éticas".

Urbia tem assessoria esportiva própria no Ibirapuera

Concessionária lançou assessoria esportiva própria, o que levantou questionamentos sobre "conflito de interesses". Em junho, Urbia lançou a Corre no Ibira, classificada como a assessoria de corrida oficial do Ibirapuera. A ATC diz não se opor à presença de novos serviços, mas ressalta que "a coexistência deve ocorrer em condições justas e com isonomia de tratamento".

Quando a empresa que administra o parque cria sua própria assessoria e, ao mesmo tempo, restringe a atuação das demais, há um claro conflito de interesses. Hoje, nem mesmo um cooler com água é permitido pelas assessorias independentes, sob alegação de ocupação indevida do espaço. Douglas de Melo, presidente ATC-SP

Urbia diz que Corre no Ibira segue exigências legais e normativas aplicáveis ao serviço, incluindo pagamento de taxa. A concessionária afirma que as condições de operação da assessoria "são equivalentes às das demais, em total respeito ao princípio da isonomia".

Ministério Público paulista investiga se há uso indevido do espaço público pela Urbia. Segundo Silvio Marques, promotor responsável por um inquérito aberto pelo MP-SP, as investigações caminham para provar ilegalidades por parte da conduta da concessionária.

Detectamos a partir de várias representações de associações e frequentadores do Ibirapuera que a Urbia está descumprindo o contrato de concessão firmado com a Prefeitura. Apuramos, entre outros problemas, a superexploração do espaço pela concessionária incompatível com um parque público, ainda mais considerando que ali é um espaço tombado. Promotor Silvio Marques, do MP-SP

Promotor disse que disputa entre Urbia e assessorias esportivas é um dos principais pontos investigados no inquérito. Segundo ele, nenhum parque público pode ter espaços de uso exclusivo voltado a grupos de pessoas que pagam a mais por serviços. Ele cita como exemplo restrições a locais reservados para empresas e treinos de assessorias regulamentadas no parque, o que avalia ser ilegal em um "espaço que é patrimônio público de uso comum por toda a população".

Urbia diz que a afirmação de que há restrições no parque é mentirosa. "A regularização estabelece, de forma objetiva, os espaços autorizados para o funcionamento dessas atividades, conforme previsto no Plano Diretor do Parque Ibirapuera", afirmou a concessionária em nota enviada ao UOL.

Empresa diz que busca oferecer "ambiente de qualidade e seguro para todos os frequentadores". Em nota, a concessionária afirma que o contrato firmado com as assessorias esportivas "estabelece critérios objetivos de operação, como horários, áreas permitidas e responsabilidades legais". Afirma ainda que o objetivo é "assegurar o uso ordenado do espaço e a convivência harmoniosa entre todos os frequentadores e prestadores de serviço".