Empresário com dívidas trabalhistas enviou R$ 700 mil a Carlos Bolsonaro

Apontado pela PF (Polícia Federal) como autor de uma transferência de R$ 700 mil para o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL-RJ), o empresário Mario Pimenta de Oliveira Filho respondeu na Justiça a processos ligados a dívidas trabalhistas em períodos próximos à data da transação financeira.

O que aconteceu

Transferência para Carlos aconteceu entre 1º de setembro de 2023 e 22 de agosto de 2024, segundo a PF. De acordo com relatório de inquérito revelado na quinta (21), os R$ 700 mil foram enviados "em operação única" por Pimenta a uma conta do vereador no Banco do Brasil. O documento não traz outros detalhes sobre a relação entre os dois.

Pimenta era dono de duas oficinas mecânicas na rua Gonzaga Bastos, em Vila Isabel, bairro da Zona Norte do Rio. Registros da Receita Federal indicam que a Big Box Veículos LTDA está fechada desde, pelo menos, março de 2024. Já a Oficina de Freios Esquina da Vila Ltda não funciona desde, pelo menos, maio de 2025.

Ex-funcionários acionaram empresário no TRT-1 (Tribunal Regional do Trabalho da 1ª região) por causa de dívidas trabalhistas. O UOL localizou três processos encerrados entre julho de 2024 e fevereiro de 2025 nos quais trabalhadores cobraram, ao todo, R$ 25 mil relativos a direitos como férias e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Procurados, Pimenta e Carlos Bolsonaro não se manifestaram sobre o caso. O espaço segue aberto a manifestações.

Pimenta negociou valor de dívida

Num dos casos, o empresário tentou reduzir para R$ 5.000 um débito de R$ 14 mil. Na ação, um mecânico da Big Box relatou receber parte dos pagamentos em dinheiro e disse haver dívidas relativas a férias, 13º e rescisão. No fim, as partes chegaram a um acordo, e Pimenta pagou R$ 10 mil em cinco vezes.

Data do acordo ligado ao caso coincide com período de transferência para Carlos Bolsonaro. Pimenta e o ex-funcionário chegaram a entendimento em audiência realizada em 22 de julho de 2024.

Empresário fechou acordos com outros ex-funcionários. Num deles, de março de 2025, se comprometeu a pagar R$ 10 mil a um trabalhador que relatava pendências ligadas ao FGTS. Em outro, de fevereiro, o empresário prometeu pagar R$ 5.400 a uma pessoa que também se queixava de dívidas ligadas a FGTS, além de férias e aviso prévio.

Nos três casos citados, Pimenta pagou as dívidas trabalhistas. De acordo com informações disponibilizadas pelo TRT-1, elas foram quitadas entre janeiro e junho de 2025.