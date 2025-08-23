Topo

Diminuir gasto tributário não é aumentar imposto, afirma Haddad

São Paulo

23/08/2025 17h38

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu neste sábado, 23, em entrevista à TV GGN, que o ajuste fiscal promovido pelo governo Lula tem se apoiado principalmente no combate às renúncias fiscais, e não na criação ou elevação de tributos. "Diminuir gasto tributário não é cobrar de quem não paga ou aumentar imposto. Não é nada disso. Simplesmente nos recusamos a manter a renúncia fiscal no patamar de 6% do PIB", disse Haddad.

Segundo o ministro, a estratégia foi fundamental para avançar na consolidação das contas públicas. "Em dois anos e meio, o ajuste fiscal foi feito em torno do combate às renúncias fiscais", afirmou.

Haddad ressaltou ainda o papel do Congresso Nacional na aprovação de medidas importantes, apesar das resistências. "Bem ou mal, as pautas estão avançando no Congresso. Houve aprovação da reforma tributária, que foi a maior já feita no Brasil", destacou.

