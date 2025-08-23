Defesa aérea russa derruba drone voando em direção a Moscou, aeroportos regionais são fechados

(Reuters) - As defesas aéreas russas derrubaram neste sábado um drone que se dirigia a Moscou e especialistas estavam examinando fragmentos no solo, disse o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, no Telegram.

Vários aeroportos na Rússia central suspenderam suas operações devido a preocupações com a segurança do espaço aéreo, informou a agência de transporte aéreo russa Rosaviatsia.

Em uma série de anúncios ao longo de várias horas, a Rosaviatsia disse que as operações foram suspensas nos aeroportos de Izhevsk, Nizhniy Novgorod, Samara, Penza, Tambov e Ulyanovsk, a leste e sudeste de Moscou.

Autoridades do aeroporto da segunda maior cidade da Rússia, São Petersburgo, foram citadas por agências de notícias russas dizendo que dezenas de voos estavam atrasados.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que suas unidades de defesa aérea interceptaram e destruíram 32 drones em um período de três horas em diversas áreas no centro do país.

(Reportagem da Reuters)