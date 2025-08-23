Topo

Notícias

Defesa aérea russa derruba drone voando em direção a Moscou, aeroportos regionais são fechados

23/08/2025 15h37

(Reuters) - As defesas aéreas russas derrubaram neste sábado um drone que se dirigia a Moscou e especialistas estavam examinando fragmentos no solo, disse o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, no Telegram.

Vários aeroportos na Rússia central suspenderam suas operações devido a preocupações com a segurança do espaço aéreo, informou a agência de transporte aéreo russa Rosaviatsia.

Em uma série de anúncios ao longo de várias horas, a Rosaviatsia disse que as operações foram suspensas nos aeroportos de Izhevsk, Nizhniy Novgorod, Samara, Penza, Tambov e Ulyanovsk, a leste e sudeste de Moscou.

Autoridades do aeroporto da segunda maior cidade da Rússia, São Petersburgo, foram citadas por agências de notícias russas dizendo que dezenas de voos estavam atrasados.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que suas unidades de defesa aérea interceptaram e destruíram 32 drones em um período de três horas em diversas áreas no centro do país.

(Reportagem da Reuters)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Forças iranianas matam seis militantes, diz agência IRNA

Nigéria mata pelo menos 35 combatentes islâmicos perto da fronteira com Camarões, diz força aérea

Chefe da ONU pede que Israel pare de negar a fome que criou em Gaza

Defesa aérea russa derruba drone voando em direção a Moscou, aeroportos regionais são fechados

Para palestinos, reconhecimento da fome pela ONU veio 'tarde demais'

Senado do Texas aprova projeto de lei que redistribui distritos

Motorista de Porsche mata mulher e fere duas em atropelamento em SC

EUA planeja deportar salvadorenho para Uganda, denunciam advogados

Cortes na ciência nos EUA aceleram êxodo de pesquisadores rumo à China

Trabalhadores estrangeiros impulsionaram economia da zona do euro, diz presidente do BCE

Macron discute Ucrânia e Oriente Médio com presidente da África do Sul