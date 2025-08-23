Topo

Creme para os pés promete restaurar a pele seca e descamada por R$ 37

Creme hidratante promete ajudar no processo de regeneração da pele Imagem: Reprodução/ Amazon
do UOL

Amanda Marques

Colaboração para o Guia de Compras UOL

23/08/2025 12h00

O Guia de Compras UOL encontrou um produto para quem busca reduzir a aspereza e rachaduras nos pés: o creme restaurador Pro Ureia da Cetaphil. Esse produto promete ajudar na regeneração da pele, além de deixá-la mais macia e suave.

O creme faz sucesso entre os consumidores da Amazon e já registrou mais de mil compras no mês de julho. Descubra a seguir mais informações sobre o produto, como usá-lo e as principais avaliações:

O que diz a Cetaphil sobre o creme

  • Auxilia no processo de regeneração natural da barreira cutânea da pele;
  • Reduz a aspereza da pele do pé decorrente ao ressecamento;
  • Promete deixar a pele macia, suave e menos irritada;
  • Possui ureia que ajuda a reter umidade da pele por mais tempo;
  • Fórmula desenvolvida e testada por especialistas, segundo o fabricante.

Como usar

Antes de aplicar o creme restaurador, é necessário higienizar os pés. Depois, espalhe o produto em movimentos circulares por toda a região.

Nas áreas mais ressecadas, como os calcanhares, pode-se reforçar a aplicação com uma quantidade maior. É recomendado usar de uma a duas vezes ao dia, conforme a necessidade da pele.

O que diz quem comprou

O creme hidratante acumula mais de duas mil avaliações na Amazon, com nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). Os principais elogios dos consumidores consistem na hidratação intensa e melhora na textura da pele.

Gosto bastante desse creme de ureia para áreas mais grossas como pés, cotovelos, joelhos e mãos. É bem hidratante. Natália

Pra mim, foi um dos que mais hidratou meus pés. Tenho o pé muito ressecado por causa do diabetes e ele deixa bem macio e hidratado. E o custo-benefício é excelente. Alessandra Regiani

Perfeito. Meu pé estava bem cascudo e seco, na primeira aplicação já resolveu. Nem precisa usar todo dia, se não quiser, porque a aplicação dele já muda totalmente a textura do pé. O melhor hidratante de pés que já usei até hoje e tem preço bem justo. Caio Aguiar

Pontos de atenção

No entanto, alguns consumidores notaram que o creme não é tão eficiente contra rachaduras nos pés e nem possui um aroma agradável. Confira os comentários avaliativos:

Bom, mas demora um pouco para fazer efeito na rachadura. Gleice Kelli

A hidratação é realmente muito boa, mas o creme fede. Incomoda tanto que só uso misturando com outros cremes e body splash. Não compraria novamente. Amanda

Bom produto. Porém, ele não hidrata tanto os pés. Ingrid Mendes

