Topo

Notícias

Coreia do Norte acusa tropas sul-coreanas de efetuarem disparos de advertência na fronteira

23/08/2025 10h25

A Coreia do Norte acusou, neste sábado (23), a Coreia do Sul de realizar disparos de advertência contra suas tropas próximas à fronteira, advertindo que a ação poderia elevar a tensão a níveis incontroláveis.

O confronto ocorreu na última terça-feira (19), quando soldados norte-coreanos trabalhavam para selar permanentemente a fronteira fortificada que divide a península, informou o meio estatal KCNA, citando um comunicado do tenente-general do Exército, Ko Jong Chol.

Ko classificou o incidente como uma "provocação grave" e afirmou que o Exército sul-coreano utilizou uma metralhadora para efetuar mais de dez disparos de advertência contra os soldados do Norte.

"Esse é um prelúdio muito sério que, inevitavelmente, conduzirá a situação na zona fronteiriça, onde um grande número de forças está posicionado em confronto, a um ponto incontrolável", alertou Ko.

A Coreia do Sul confirmou os disparos de advertência efetuados no início da semana na fronteira. Segundo o Exército sul-coreano, soldados do Norte cruzaram a linha divisória na Zona Desmilitarizada, o que levou suas tropas a reagirem com os disparos. Os militares norte-coreanos se retiraram em seguida, acrescentou.

O último enfrentamento entre os dois arquirrivais havia ocorrido em abril, quando forças sul-coreanas efetuaram disparos de advertência após cerca de dez soldados norte-coreanos cruzarem brevemente a fronteira.

(Com AFP)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Primeira-dama turca pede que Melania Trump fale sobre Gaza

Texas adota mapa eleitoral para preservar maioria legislativa de Trump

Senado aprova acordo que acaba com taxas de roaming no Mercosul

Avião retorna ao solo na França após homem tentar entrar na cabine do piloto

Mais de 100 armas, incluindo submetralhadora, são achadas em sítio em SP

Revelando SP 2025 é confirmado para setembro

Putin pode vir para os EUA ver a Copa, diz Trump em evento na Casa Branca

Coreia do Norte acusa tropas sul-coreanas de efetuarem disparos de advertência na fronteira

Cássio diz que filha autista não é aceita em escolas; veja o que diz diretriz da educação

Com brasileiros, Flotilha da Liberdade leva ajuda humanitária a Gaza

Comediante brasileira quebra estereótipos ao retratar desafios da mulher imigrante em Hollywood