Comediante brasileira quebra estereótipos ao retratar desafios da mulher imigrante em Hollywood

Nos palcos de Hollywood, Julia Melim transforma fragilidades em força, vulnerabilidade em piadas, mas também em reflexão. A atriz e comediante ri de si mesma enquanto brinca com suas experiências pessoais e com os estereótipos de ser brasileira, mulher e imigrante no centro da maior indústria do entretenimento do mundo.

Cleide Klock, correspondente da RFI em Los Angeles

Após ter destaque na revista Hollywood Reporter com um dos melhores shows do Hollywood Fringe, festival que aconteceu no início do verão norte-americano e que contou com mais de 400 peças, Julia volta neste sábado (23) ao palco de Los Angeles, no lendário Flappers Comedy Club, ao lado de nomes consagrados da comédia norte-americana.

"Este show será com o John Campanelli, que é um comediante de stand-up super bem conceituado aqui nos Estados Unidos. Vai ter a presença de vários comediantes, alguns dos meus favoritos, pessoas que já fui a shows e agora finalmente vou fazer um show junto com eles. Então acho que vai ser incrível", conta a atriz à RFI.

Esclarecer os estereótipos do brasileiro

Mesmo dividindo palco com atores locais, Julia sempre traz um pouquinho do Brasil para suas piadas espirituosas e tempera com as dores e delícias de viver entre duas culturas.

"Eu falo muito da minha experiência como brasileira, como imigrante nos Estados Unidos. Estamos em um momento muito bom para falar sobre imigração. Até canto uma música no show que é sobre imigração, sobre os estereótipos das latinas e das brasileiras, brinco um pouco com isso. Mas, também é uma maneira de esclarecer que o estereótipo do brasileiro, ou os estereótipos em geral, às vezes não são verdadeiros. Talvez alguns até possam ter um fundo de verdade. Interajo com a plateia e é engraçado, porque parece que eles começaram a se educar de uma apresentação para outra, já até sabem mais do Brasil agora", conta.

Após fazer teatro e novelas (como "Malhação" e o "O Clone") no Brasil, Julia se mudou para os Estados Unidos há quase 20 anos com uma bolsa para estudar atuação na Universidade do Kansas. Há 15 anos começou a se apresentar em shows de humor, muitas refletindo sobre a própria vida.

Na sua apresentação solo "#MESSY", no Fringe Festival, Julia levou ao extremo a combinação de humor e intimidade. A peça mostra uma comediante se preparando para entrar em cena, revelando ao público não apenas o lado onde dá tudo certo, mas também o caos dos bastidores: família, traumas, terapia, síndrome do impostor.

"É o artista se preparando para entrar em cena e refletindo sobre várias coisas da vida, tudo o que pode te deixar paralisado para entrar em cena, para poder fazer o trabalho do ator. Então, eu queria mostrar isso, porque muitas vezes o comediante, você só vê o lado risonho, feliz, o lado que está tudo ótimo", explica Julia.

A busca por diversidade com bom humor

Julia também enxerga no humor um caminho para abrir portas. Com mais de uma década de palco, a atriz acredita que, enfim, algumas mudanças parecem estar acontecendo no nicho da comédia. "Acho que o mercado está se abrindo muito para as comediantes latinas aqui em Hollywood, principalmente mulheres, porque estão percebendo a necessidade de vozes diversas. Dessa autenticidade também, dessa diversidade, e a gente traz isso", afirma.

"Esse lugar de fala da brasileira é muito único, porque também vai contra os estereótipos latinos e ajuda a quebrá-los. Cada imigrante tem a sua própria voz, e fico muito feliz de ver isso acontecendo. Gostaria que tivesse acontecido dez anos atrás. Mas estou muito feliz de ver esse reconhecimento da importância da diversidade nas telas, no teatro, no cinema", conclui Julia Melim.